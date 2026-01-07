Henry Martín sigue lesionado y no jugará en el América vs. Xolos

Henry Martín parece tener el retiro de las canchas a la vuelta de la esquina. Por lo menos, eso se ve a simple vista después de que el América anunció que el “capitán” de las Águilas no podrá iniciar el torneo Clausura 2026 debido a problemas musculares que le impedirán jugar contra los Xolos Tijuana.

Ahora la razón de su ausencia de acuerdo al reporte del servicio médico del cuadro americanista es por problemas musculares que lo alejarán de las canchas cuando se suponía que el trabajo de pretemporada y su ausencia en la liguilla pasada le permitirían iniciar el campeonato en plenitud de facultades.

"LA NOTICIA NO PASA POR DOURADO, PASA PORQUE HENRY MARTÍN SE VUELVE A LESIONAR" 😥#LUP | @albertolati lamenta que el centro delantero mexicano del América después de un semestre en el que apenas ha podido jugar. pic.twitter.com/226aRRTB3K — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 7, 2026

Pero resultó lo contrario y el delantero yucateco presentó nuevas complicaciones físicas y esto será un duro golpe de nueva cuenta para el América que adoleció muchos problemas ofensivos la temporada pasada y al final pagó un alto precio con la eliminación ante Monterrey.

El último problema con Henry Martín

De acuerdo a un reporte de la cadena TUDN, Martín sufrió dolencias musculares que obligaron al cuerpo técnico de las Águilas a modificar la lista de viajeros a Tijuana para enfrentar este viernes a los Xolos este viernes a las 21 horas del Pacífico (19:00 horas del centro de México).

Esta situación ha generado mucha preocupación al cuerpo técnico del América y sobre todo a la directiva, pues las Águilas no se pueden dar el lujo de tener a uno de sus hombres claves lesionado y no tener un relevo acorde a esta calidad.

La nueva señal de las dolencias fue malestares musculares como a lo largo de la temporada pasada, en donde solo pudo ver acción en 111 minutos de juego en un total de cuatro partidos, lo cual le restó mucha fuerza ofensiva al cuadro americanista

Martín reapareció en el pasado partido de la liguilla contra el Monterrey, donde jugó apenas seis minutos antes de que las Águilas se despidieran del campeonato por el gol anotado de Germán Berterame en una acción donde el defensa Kevin Álvarez tuvo mucho que ver.

Henry Martín está descartado para comenzar la temporada con el América…

El legendario capitán se está agotando y en Coapa, alguien, en algún momento, tendrá que ser “el valiente” de empezar a mostrarle el camino del adiós… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) January 7, 2026

Se espera que Henry Martín este de regreso lo más pronto posible en la alineación americanista en un torneo que se irá como agua por la preparación de la selección de México para el Mundial 2026 y que obligará a que todos los equipos prescindan de los seleccionados nacionales.

La baja de Henry Martín ha empezado a generar comentarios en el sentido de que, por sus lesiones, empiece a plantearse el retiro de las canchas después de que su ciclo como profesional ha concluido.

