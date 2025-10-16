Henry Martín descartado, mientras Saint Maximin y Zendejas, en duda para el América vs. Cruz Azul

Henry Martín no pudo recuperarse en la fecha FIFA que recientemente concluyó y por esa razón quedó descartado para el clásico contra Cruz Azul del próximo sábado, mientras que Allan Saint Maximin y Alejandro Zendejas, tendrán casi 48 horas más para recuperarse y poder jugar contra los celestes.

Con estas novedades se mantuvo el cuadro del América de cara a la edición 204 de esta rivalidad que inició hace 63 años y donde las Águilas tienen la ventaja con 74 victorias por 61 del Cruz Azul, así como 68 empates en toda clase de duelos que han sostenido ambos contendientes.

América 🦅



Como reportamos, lo de Álvaro Fidalgo no era grave y el volante español está al 100 para jugar mañana ante Cruz Azul.



Además de Henry Martín, las bajas para mañana son los juveniles Dagoberto Espinoza y Patricio Salas, quienes se rehabilitan al margen del grupo. pic.twitter.com/lFeH7iz3G8 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) April 1, 2025

Junto con las opciones de jugar que tienen el francés Saint Maximin y Alejandro Zendejas, también estarían en condiciones de jugar Álvaro Fidalgo, así como el colombiano José “Pantera” Zúñiga, con lo cual el cuadro americanista tendrá más armas de poder luchar por el triunfo 75 sobre Cruz Azul.

Pero al mismo tiempo, junto con Henry Martín, ha sido descartado Isaías Violante, joven jugador del cuadro americanista, al igual que Dagoberto Espinoza, por lo cual verán el clásico desde la tribuna en el estadio Olímpico Universitario.

Desde el pasado miércoles reportaron los seleccionados americanistas como el caso de Luis Malagón, Ramón Juárez, Israel Reyes, Erick Sánchez, quienes reportaron sin novedad después de jugar con México contra Colombia y Ecuador.

Los detalles de la alineación

En el caso de Henry Martín, cada vez es más complicado que se recupere de sus lesiones y ahora el esguince de su rodilla derecha no lo ha dejado ver acción y todo indica que tampoco podrá jugar el próximo martes cuando enfrenten al Puebla en la fecha doble del torneo Apertura 2025 de la LIga MX.

Mientras que en el caso de Allan Saint Maximin, recibió un duro golpe en la pierna, por lo cual de los jugadores que estaban tocados, es el que más opciones de aparecer en la alineación americanista tiene, así como en el caso de Álvaro Fidalgo tenía molestias de una lesión ósea congénita que siempre le genera dolor, pero estará listo para jugar.

Mientras que Alejandro Zendejas estará entre algodones, pero se aseguró en el servicio médico de las Águilas que puede ser tomado en cuenta para el compromiso contra los cruzazulinos al igual que Jonathan Dos Santos.

EL NIDO UN HOSPITAL🦅🤕🚨



Isaías Violante se suma a las bajas del América tras sufrir una lesión muscular del bíceps femoral derecho y el ex escarlata será baja dependiendo su evolución así lo confirmó el Club a través de sus plataformas.



#LigaMX #ClubAmerica #IsaiasViolante pic.twitter.com/vtrAMswZgq — Pasion Football (@HugoYaezVelasco) October 14, 2025

Así que juegue el que juegue, es un hecho que el América echará mano de lo mejor de su repertorio para saltar al terreno de juego con un cuadro capaz de darle pelea a la Máquina Celeste en la cabalística fecha 13 del campeonato Apertura 2025 de la Liga MX.

