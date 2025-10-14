LA Galaxy recibirá al América en partido amistoso en noviembre

El Galaxy, ya sin posibilidades de acceder a los playoffs de la MLS, debido a que se encuentran en el sótano de la Conferencia Oeste, ha empezado a planear su postemporada de cara a la próxima campaña y a la Concachampions 2026, por ello, este martes anunció un encuentro amistoso contra el América de la Liga MX.

El América llegará a este partido afilando sus garras para enfrentar la Liguilla mexicana, puesto que solamente una catástrofe le arrebataría uno de los pases directos, por lo que le servirá como preparación de cara a los cuartos de final del Apertura 2025.

A través de un comunicado de prensa, el equipo angelino y aun monarca vigente de la MLS Cup, reveló que el partido contra el conjunto azteca será el 15 de noviembre de 2025 en el Dignity Health Sports Park en Carson a las 6:30 p.m. PT / 9:30 p.m. ET.

Los Angeles 🆚 Las Águilas



We will face @ClubAmerica in a friendly on November 15 at Dignity Health Sports Park



— LA Galaxy (@LAGalaxy) October 14, 2025

El Galaxy también informó que la visita no solo será deportiva, sino que ambos equipos participarán en diversas actividades comunitarias. De hecho, uno de los esfuerzos representados en este sentido será que las familias angelinas podrán aprovechar la promoción Family 6-pack, que ofrece 6 accesos al partido por el precio de 5.

Otra de las actividades planeadas será una “Fiesta Futbolera”, que se realizará en las inmediaciones del estadio desde 4 horas antes del juego y en la cual habrá música en vivo, comida, mascotas de los equipos, leyendas, trofeos de campeonatos y mucho más entretenimiento para los asistentes.

El partido ya tiene su propio sitio web www.lagalaxyvsclubamerica.com, en el cual ya está disponible un formulario para que todos aquellos que deseen adquirir un boleto puedan tener acceso a la preventa que iniciará este jueves 16 de octubre a las 10 a.m. PT. / 1 p.m. ET.

