Cobi Jones aplaudió al Turco Mohamed y dijo que LA Galaxy puede vencer al Toluca en la Campeones Cup

En vísperas de la séptima edición de la Campeones Cup que enfrentará al Toluca contra LA Galaxy, Cobi Jones, leyenda viviente del fútbol estadounidense, de la escuadra angelina y de la MLS, reconoció la trayectoria del “Turco” Mohamed y al mismo tiempo resaltó que el equipo californiano no será una perita en dulce para la escuadra escarlata.

En charla exclusiva con La Opinión, Jones, destacó el trabajo y labor de Mohamed, dando muestra de que conoce el desarrollo del controvertido técnico del Toluca desde su época al frente de los Rayados del Monterrey, resaltando la personalidad y manejo de grupo del estratega argentino.

“Creo que Antonio Mohamed, es un entrenador fantástico. Lo he visto a lo largo de años cuando estaba en Monterrey y estaba ganando cosas y va de una parada a la siguiente. Es un entrenador que tiene una buena relación con sus jugadores, o como nos gusta decir, un entrenador de jugadores”.

“Por eso va muy lejos por la forma como entras a un equipo con un efecto inmediato, generando un cambio inmediato dentro de la organización, porque los jugadores se subirán a bordo y los jugadores comprarán su idea de inmediato y es donde tienes esto tienes el éxito y fuera de eso, no es que solo un buen entrenador, táctico, sino que sabe como encontrar los detalles para hacer y encontrar las formas de ganar”, dijo Jones de las cualidades del cotizado entrenador Mohamed.

¿Quién es favorito en la Campeones Cup?

En la charla con esta casa editorial, Jones también toco el tema del enfrenamiento de este miércoles entre LA Galaxy vs. Toluca en la séptima edición de la Campeones Cup y expuso que más allá de los problemas que atraviesa el cuadro angelino en esta temporada serán un rival de cuidado para el Toluca.

“Parece que Toluca está en lo más alto. Es un equipo que acaba de ganar y está listo para este partido, está teniendo una temporada decente, mientras que el Galaxy ya batallado desde su carrera histórica el año pasado”.

“Y aparte creo que cuando lo miramos una de las cosas que hemos visto del Galaxy en los últimos meses es que han podido generar expectativa y prepararse para estos eventos que están sucediendo como la Leagues Cup y estaban listos para ello, entendiendo que la temporada regular de la Major League Soccer está fuera de su alcance”, destacó Jones del duelo contra los Diablos Rojos.

Incluso para dar más énfasis a su análisis destacó que: “Tenemos que estar listos para jugar para estos partidos, Así que tuvieron una buena actuación en la Leagues Cup y creo que van a intentar hacer lo mismo aquí en la Campeones Cup. En este partido están seguros de qué podrán emocionarse con este juego”, precisó.

Vitor Melo Pereira, árbitro portugués en el momento que expulsa a Rafael Márquez por la entrada sobre Cobi Jones en el duelo México vs. Estados Unidos en el Mundial 2002. Crédito: Vincent Yu | AP

También añadió que para LA Galaxy es muy importante ganar la Campeones Cup: “Todas esas cosas importan ¿sabes para este club y esta organización?, así que creo que eso tocó un nervio a muchos de los jugadores y pudieron ajustarse en consecuencia para dar algunos resultados decentes para llegar a una posición favorable en la Leagues Cup y ahora tampoco será la excepción”.

La complejidad de los equipos mexicanos en la Leagues Cup

Respecto a quién saltará como favorito al terreno de juego en la Campeones Cup, Cobi Jones dijo que: “Yo creo que cuando miramos esa situación es muy favorable para los equipos de la MLS, cuando hablas de la liga, perdóname cuando hablas de la Leagues Cup, solo porque la mayoría de los juegos se basan aquí dentro de los Estados Unidos, así que esto lo hace muy difícil para los equipos de México”.

En tema, resaltó que para los equipos mexicanos ganar la Leagues Cup es complicado por mantenerse por espacios largos fuera de México, pero con respecto a la Campeones Cup es diferente, porque Toluca viene, juega y se va a casa, no es como si tuvieras que quedarte aquí durante semanas y semanas”

“Créeme, he estado en este tipo de situaciones, ni sé cómo puede ser, así que creo que esto va a ser un partido fantástico, creo que va a ser una gran batalla, yo no diría que el Galaxy está esperando que solo se den la vuelta, porque son el equipo de casa, no, hay una variedad de factores, como dije han tenido todos estos cambios, han tenido una temporada difícil y no es una estancia prolongada para el Toluca. Seguido así que creo que este podría ser un muy buen partido. Creo que Toluca ha estado jugando muy bien y ellos saben que tienen un entrenador que buscará igualar las cosas”, destacó la exfigura de la selección de Estados Unidos.

Galaxy se quedó sin su columna vertebral

Respecto a todos los males que ha tenido LA Galaxy en esta temporada, Cobi Jones dijo con claridad que al final de cuentas no es el mismo plantel y que la columna vertebral desapareció del equipo: “La columna vertebral prácticamente se movió, lo sabes completamente, sabes qué piensas de frente. No hay más Dejan Jovelic. Vas al centro del campo, ya no tienes a Mark Delgado, ya no tienes a Brugman.

Ya no tienes a Riqui Puig, que estaba afuera por una lesión de ligamento cruzado, eso fue muy difícil”.

“Vas a la línea de fondo y tenías un nuevo jugador, que tenía un par de meses con el Galaxy, entrando como entró Garcés y lo hizo muy bien, donde ganamos el campeonato, pero empiezas a tener esa depresión de segundo año, de realmente entrar en eso”, comentó el afamado exddelantero estadounidense.

“Es que así hay muchos cambios en ese segundo año y luego en este próximo año, donde creo que hay mucha dificultad y no creo que hayan hecho clic y creo que lo de Riqui Puig, definitivamente es una gran parte de eso y es solo una de esas cosas donde una cosa sale mal y luego la siguiente cosa sale igual de mal, y simplemente se convierte en una bola de nieve y luego se convierte en un problema mental. Creo que eso es lo que hizo un poco retroceder al Galaxy”, explicó Jones.

Cree que Estados Unidos estará dentro de los diez primeros del próximo Mundial

Respecto al optimismo que pudiera tener de ver a Estados Unidos y a México entre los diez primeros del próximo mundial, Cobi Jones expuso que “Espero que así suceda con Estados Unidos, más no con México: Soy muy optimista sobre Estados Unidos. México, no tanto, pero está bien, tienes que mantener la rivalidad. Mantenlo vivo,

Respecto a esta rivalidad con México, el exdelantero mundialista en 2002 que tuvo un especial duelo con la leyenda viviente de los mexicanos, Rafael Márquez, ahora dentro del cuerpo técnico del Vasco Aguirre, dijo que no sabe mucho del llamado Kaiser, pero que de lo poco que sabe es que se está preparado y está viendo para adelante.

Cuauhtémoc Blanco busca quitarse la marca de Pablo Mastroani y de Cobi Jones en donde el cuadro norteamericano dio una campanada histórica al eliminar al Tricolor. Crédito: Greg Baker | AP

“No lo conozco también. Solo lo sé por la situación en la que estuve involucrado con él, así que por eso soy como ¿A ver qué está pasando con este tipo?, sabes así, pero sí, obviamente está haciendo un trabajo fantástico, avance su carrera como entrenador, que ha estado entrenando algunos antiguos jugadores del Galaxy, que se han ido al jugar bajo su mando. Así que lo que es fantástico, lo que está haciendo y seguir participando con él”, precisó.

Finalmente, Cobi Jones se dijo fanático de los Leones de Detroit, dentro de la National Football League (NFL), pero sin duda su centro de atención es el fútbol y es donde espera el resurgir del Galaxy.

