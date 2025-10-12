El “Chicharito” Hernández por fin le anota al América en intenso empate: 1-1

Javier “Chicharito” Hernández por fin pudo anotarle al América en el duelo de preparación que realizaron contra Chivas en la ciudad de Glendale, Arizona y en donde terminaron empatando 1-1 en intenso duelo que dejó listo al cuadro americanista para enfrentar a Cruz Azul, el próximo sábado.

Un empate que no obstante ser un juego de preparación, ambos equipos no se pudieron apartar de la gran rivalidad que sostienen desde hace décadas para sostener un intenso duelo donde las dos oncenas buscaron la victoria en todo momento.

¡Gol de Chivas! ¡Chicharito le mete su primer gol al América y su festejo lo dice todo! ⚽🔥🐐



Fueron las Chivas las que lograron estrenar el marcador con una anotación histórica de su gran goleador Javier “Chicharito” Hernández que jamás le había logrado anotar a las Águilas desde su debut hace 19 años, por lo cual la anotación representó todo un hito.

Por su parte, el empate se dio por conducto del chileno Víctor Dávila en la respuesta que tuvieron las Águilas para impedir la derrota en esta confrontación, en donde América buscaba la victoria 100 bajo el mando de André Jardine, pero se le volvió a negar.

Las acciones del clásico

El duelo arrancó con un ritmo importante, donde Chivas pudo ponerse al frente en el marcador con un centro al área que Javier “Chicharito” Hernández pudo definir y poner adelante a su equipo ante la sorpresa de la defensa del América que apenas se estaba acomodando.

Chivas quiso seguir presionando, pero la zaga de las Águilas ajustó sus líneas y poco a poco fue dominando la forma como sus rivales quisieron hacerle daño a la meta defendida por Rodolfo Cota ante la ausencia de Luis Malagón que jugó con la selección de México.

En la segunda mitad, el cuadro tapatío empezó a ser superado por el ataque americanista que empezó a entender las acciones y pudo ofrecer mayor resistencia ante un estadio que se encontraba casi lleno y que vivió los mejores momentos del encuentro.

¡Gol del América! ¡Tremendo oso de Efraín Álvarez que termina en un golazo de Dávila! 🦅⚽🔥



Fue así como Víctor Dávila pudo empatar el juego cuando después de una falla increíble en el área del América por parte de Efraín Álvarez, el cuadro americanista se fue al frente por conducto de Brian Rodríguez que le dio un pase al chileno en los linderos del área para que sin marca alguna sacara un disparo fuerte con la pierna derecha que venció el lance del portero Óscar Walley y que este dentro de su enojo por el gol recibido la emprendió contra sus compañeros por darle libertad al adversario.

Las acciones siguieron intensas y ambos cuadros pudieron llevarse la victoria, pero al final el marcador no se movió y ambos equipos quedaron listos para enfrentar a Cruz Azul en el caso del América y las Chivas a Mazatlán al reanudarse el torneo Apertura de la Liga MX en la cabalística jornada 13.

