Toluca arrebató la séptima Campeones Cup a LA Galaxy con espectacular voltereta: 2-3

Los Diablos Rojos del Toluca vinieron de atrás para prácticamente arrebatarle el título de la séptima edición de la Campeones Cup a LA Galaxy 2-3 con un gol de último minuto del uruguayo Federico Pereira que le puso la cereza al pastel a una espectacular voltereta en el Dignity Health Sports Park.

Sin duda el gol del uruguayo Pereira al 90+2 vino a coronar esa parte final de lujo del campeón del fútbol de México, los Diablos Rojos, donde antes el argentino Franco Romero logró el importante empate 2-2 cuando el destino de los mexicanos parecía escrito en forma negativa.

De esta forma, Toluca logró por fin el ansiado título internacional que viene a redondear su gran momento con la obtención de la Liga MX, el Campeón de Campeones y ahora la Campeones Cup, que en la trayectoria de Antonio “Turco” Mohamed, lo convierte en uno de los estrategas más exitosos de la Liga MX.

Porque el llamado “Turco” se ha coronado en los torneos Apertura 2012 (Xolos), Apertura 2014 (América) y Clausura 2019 (Monterrey), así como el Clausura 2025 con el Toluca, así como dos Copas MX con Rayados de Monterrey y un campeón de Campeones, que junto al Campeones Cup, lo colocan en el cenit del balompié azteca.

Porque antes de esa reacción, el cuadro angelino dirigido por el norteamericano Greeg Vianey había complicado la noche al Toluca, sobre todo en la parte ofensiva, con tres peligrosos delanteros como el uruguayo Diego Fagúndez, el ghanés Joseph Paintsil y el brasileño Gabriel Pec, que trajeron a mal vivir a la zaga toluqueña.

Estos factores hicieron que el duelo fuera muy intenso, con una rivalidad entre la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX que en los últimos cinco años ha elevado a niveles en donde una victoria o una derrota representa demasiado como aconteció esta noche en la casa del LA Galaxy.

WOW GABRIEL PEC 😱



Insane finish for the @LAGalaxy in the @MichelobULTRA Campeones Cup! pic.twitter.com/p3VUu4DSFF — Major League Soccer (@MLS) October 2, 2025

Una victoria que al final recompensó el apoyo total de los aficionados toluqueños que prácticamente invadieron la ciudad de Carson, California para estar presentes en este duelo enfundados en máscaras y diademas de diablo, se apoderaron del Dignity Health Sports Park, para festejar la victoria sobre el vigente campeón de la MLS.

Actualmente, el equipo angelino es colista en la clasificación de la Conferencia Oeste de la Liga de fútbol estadounidense, pero que en la cancha no se mostró la diferencia, pues los angelinos jugaron como el mejor equipo del fútbol norteamericano.

Los hechos de la intensa victoria

Es cierto que en la primera mitad las cosas no fueron tan intensas como en la segunda mitad, pero sin duda la séptima edición de la Campeones Cup no quedó a deber, pues desde el minuto 33 cuando el brasileño Gabriel Pec fue derribado en el área por Jesús Gallardo, para decretarse la pena máxima que convirtió en gol el uruguayo Diego Fagúndez para el 1-0.

El gol fue como un rejón para el Toluca, pero ya no pudieron hacer nada para lograr el empate en el primer tiempo, lo cual generó el enojo del técnico Antonio Mohamed, que al finalizar los primeros 45 minutos fue expulsado por reclamar al árbitro Iván Barton.

Lo mejor del encuentro

Para la segunda mitad, Toluca se fue con todo al frente y no tardó demasiado para empatar por conducto del argentino Nicolás Castro a los 53 minutos en un disparo desde larga distancia que venció el lance del portero Micovic para el 1-1.

Esa anotación fue la llamada para el abordaje del Toluca que sin pensarlo se fue al frente tratando de tomar la ventaja en el marcador como lo lograron al minuto 80 en un remate de alto nivel del portugués Paulinho que fue invalidado por un fuera de lugar.

Pero después Galaxy logró el gol que parecía el del título, cuando en una descolgada falló la zaga de los Diablos Rojos cuando Federico Pereira le dejó un bombón a Gabriel Pec en el área para que este solo empujara el esférico a la portería al minuto 84 para el 2-1.

Pero cuando todo parecía perdido apareció el argentino Franco Romero al minuto 87 para meter tremendo disparo que dejó sin opción al portero angelino para el angustiante 2-2. Pero estaba claro que Toluca no se quedaría con las manos cruzadas y en un tiro de esquina el brasileño Nelinho mandó un centro desde la izquierda que Federico Pereira adelantándose a todos remató para colocar en la meta angelina el 2-3 en el minuto 90+3.

Seguir leyendo:

– Cobi Jones aplaude a Mohamed y dice que LA Galaxy puede vencer al Toluca

– Paulinho se luce con un hat trick en el despiadado 6-2 del Toluca a Monterrey

– Jaime Lozano y el “Turco” Mohamed rechazaron el fracaso en la Leagues Cup





