Jaime Lozano y el “Turco” Mohamed rechazaron el fracaso en la Leagues Cup

Jaime Lozano y Antonio Mohamed, entrenadores del Pachuca y Toluca, en lugar de reconocer abiertamente el fracaso de sus equipos y del resto que conforman la Liga MX en la edición 2025 de la Leagues Cup, salieron a pedir cambio de formato y que se jueguen los partidos a ida y vuelta.

La postura de ambos estrategas se produjo después de que Pachuca fuera eliminado por LA Galaxy 2-1 y el Toluca por Orlando City en serie de penales 6-5, dejando un mal sabor de boca que terminó por completar una noche trágica para la Liga MX con las derrotas de los Tigres de la UANL con Inter Miami 2-1, aún con la ausencia de Lionel Messi y del Puebla con Seattle Sounders 4-3.

Jaime Lozano no quedó muy conforme

Sobre este tema, Jaime Lozano, quien dijo que el formato le gustó, pero al mismo tiempo pedía mayor paridad en la competencia, dio su punto de vista de lo que debería hacerse para mejorar la competencia: ““Me gustó mucho este formato. No sé si es justo, pero es difícil entrar con los primeros cuatro. Tienen que hablarlo entre ellos (directivos de ambas ligas) y tomar una decisión”.

También expuso que: Tienen que organizarse y para mí lo más justo, y no sé si lo dijo también el Turco (Mohamed), pero la visita recíproca seguramente arrojaría otros resultados por obvias razones. Es aquí y es en Europa y es en cualquier lado, cuando recibes hay una ventaja. Espero que sí podamos tener algunas localías, y a partir de ahí competir en igualdad de circunstancias”, dijo Lozano que también vivió en carne propia el deficiente nivel del árbitro jamaicano.

La inconformidad de Mohamed

Por su parte, la inconformidad del “Turco” Mohamed radicó en lo siguiente: “Estábamos mejor ubicados y pudimos traerlos a jugar en una cancha, digamos neutral, pero en su país, eso fue lo único que pudimos hacer. Creo que seguramente (los directivos mexicanos) van a hablar en privado, no en público, porque creo que corresponde que eso lo hablen en privado, y que así el torneo sea más equitativo.

“Pero ahora, si digo algo va a sonar a como que estoy llorando y no estoy llorando, creo que Orlando está en semifinal con méritos propios. Jugaron un partido bueno y nosotros no fuimos capaces de hacer un gol en 90 minutos, ni de convertir los penales”, destacó lleno de inconformidad el estratega de los escarlatas.

