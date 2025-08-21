Liga MX es arrasada por la MLS y ya no tiene equipos en la Leagues Cup

Los Tuzos del Pachuca y el Puebla redondearon la noche de terror que vivió este miércoles la Liga MX en los cuartos de final de la Leagues Cup al quedarse sin representantes, después de que LA Galaxy y Seattle Sounders, respectivamente, los eliminaron.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

El triunfo de Seattle sobre Puebla por la vía de los penaltis (4-3) y el del LA Galaxy contra Pachuca por 2-1, junto con los tropiezos de los Tigres de la UANL ante Inter Miami (2-1) y Toluca (en penales 6-5) con Orlando City, simple y sencillamente confirmaron que los equipos estadounidenses se les indigestan cada vez más a los mexicanos, quedando mal parada a la Liga MX.

Porque se podrán poner demasiados argumentos, como que el torneo Apertura 2025 de la Liga MX apenas va empezando y agarra a los equipos mexicanos en desventaja con los de la MLS, pero todo hace indicar una cierta falta de seriedad con la que asumen esta competencia varios equipos de México.

Dirán muchos también que los equipos mexicanos siempre actuaron de visitante en la Leagues Cup, pero eso sería caer en la simpleza y no darle seriedad a los argumentos que hacen quedar mal a los equipos de la Liga MX, porque por ejemplo nada podría justificar aquel 7-0 de Seattle Sounders al Cruz Azul en la primera fase, como tampoco que los otros equipos llamados grandes de México se fueron por la puerta de atrás como el caso de América, Pumas y Chivas.

Lo de este miércoles negro

Cuando todavía jugaban Seattle Sounders contra Puebla y LA Galaxy con Pachuca, ya se habían concretado las eliminaciones del Toluca y los Tigres a manos de Orlando City e Inter Miami, equipo que aun sin Lionel Messi fue capaz de vencer a un adversario como Tigres con su enorme nómina de jugadores.

Pero estrictamente en el resultado, tanto los felinos como los Diablos Rojos iniciaron la avanzada trágica que después completarían el Puebla a manos de Seattle Sounders con un hombre menos por la expulsión de Danny Musovski en el minuto 76 y donde los poblanos no aprovecharon la superioridad numérica en esos minutos finales para esperar los penales, en donde terminaron perdiendo 4-3.

Los anotadores por el equipo del estado de Washington fueron Alex Roldán, Jackson Ragen, Jesús Ferreira y Obed Vargas, mientras que falló al iniciar la tanda de disparos Christian Roldán. Mientras que por el Puebla anotaron Esteban Lozano, Owen González, Fernando Monarrez y fallaron Ricardo Marín al iniciar la serie y el chileno Nicolás Díaz en el cierre de la muerte súbita.

THE LOS ANGELES GALAXY. pic.twitter.com/6GCp8elHJf — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 21, 2025

Mientras que con Pachuca, al final de cuentas pagaron su inoperancia en el primer tiempo que le permitieron a la escuadra angelina anotar dos goles de ventaja por conducto de Alonso Aceves, defensor de los hidalguenses, en su propia meta y después el germano Marco Reus, que obligaron a pisar el acelerador a los Tuzos en los primeros minutos del segundo tiempo, pero sin éxito para acortar distancias.

Fue hasta el agónico minuto 90+6 cuando el brasileño Alexandre Zurawski “Alemao”, de vistosa tijera, venció la meta de los angelinos para dejar el marcador 2-1 en contra y sellar así una noche negra para los equipos mexicanos en la Leagues Cup, de la que se vuelven a ir sin pena ni gloria.

Las semifinales de la Leagues Cup se jugarán el 27 de agosto: primero Inter Miami vs. Orlando City en Ft. Lauderdale y después LA Galaxy vs. Seattle Sounders en Carson.

Seguir leyendo:

– Toluca revivió la pesadilla mexicana de los penaltis y fue eliminado por Orlando City: 6-5

– Inter Miami, sin Messi pero con dos penaltis de Suárez, eliminó a unos Tigres sin garras

– Guido Pizarro advierte tener un “plan” para Lionel Messi





