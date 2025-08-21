Toluca revivió la pesadilla mexicana de los penaltis y fue eliminado por Orlando City: 6-5

Los Diablos Rojos del Toluca, actuales campeones de la Liga MX, no pudieron viralizar ni su éxito en el fútbol de México y mucho menos de la primera fase de la Leagues Cup al revivir la pesadilla de los penaltis con dos disparos que le permitieron eliminarlos a Orlando City: 6-5.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Sin duda un resultado muy negativo para una escuadra que buscaba empezar su marcha de internacionalización, donde el resultado de este miércoles por la noche era fundamental para dar el primer pase de ese plan, siendo víctimas de las fallas en los tiros de castigo y permitiéndole al cuadro norteamericano avanzar a las semifinales.

EL PULPO HEROICS 🧤



Relive the entire PK shootout between Orlando and Toluca. 🍿 pic.twitter.com/YIAJndrYeJ — Major League Soccer (@MLS) August 21, 2025

Un destino muy trágico para la oncena escarlata, pero nada fuera de la realidad, después de lo que aconteció en los 90 minutos, donde no fueron capaces de descifrar el esquema reservado del equipo local y terminaron cediendo un inesperado 0-0 muy lejos de las jornadas victoriosas que les permitieron dominar el último semestre a la Liga MX.

Por el contrario, Toluca dio la impresión de ser un equipo con poca propuesta futbolística en donde ni Marcel Ruiz, Helinho, Alexis Vega y Paulinho fueron capaces de encontrarse para poder destroncar una zaga escalonada que no dudó en sacrificar vistosidad por mantener a los peligrosos escarlatas a raya.

El portero peruano Pedro Gallese fue la figura

🇵🇪 Pedro Gallese steps up on both sides of the PK shootout to clinch the dub for @OrlandoCitySC! 🤩 pic.twitter.com/43fr8ZOxkY — Major League Soccer (@MLS) August 21, 2025

La realidad es que el partido ofreció tan poco que lo mejor fue la tanda de penales, en donde el portero peruano Pedro Gallese terminó convirtiéndose en la figura al detener los disparos del argentino Nicolás Castro y de Juan Pablo Domínguez, que le permitieron al guardameta inca ponerse la capa de héroe para disparar el tiro definitivo del equipo de Orlando City y así vencer al portero del Toluca Luis García Palomera.

Así, Toluca vivió un fracaso más, pero esta vez auspiciado por su falta de cohesión en sus líneas, pero sobre todo de mayores ganas de proponer dentro del terreno de juego que dieron el paso a los tiros de castigo en donde por Toluca anotaron Alexis, Vega, Federico Pereira, Robert Morales, Jesús Gallardo y Franco Romero, mientras que fallaron Nicolás Castro y Juan Pablo Domínguez.

Mientras que por Orlando City, anotaron sus disparos Martín Ojeda, Robin Jansson, Alex Freeman, Joran Gerbet y Pedro Gallese, mientras que el único que falló su disparo fue Ramiro Enrique, para sentenciar el encuentro a su favor y así avanzar a las semifinales de la Leagues Cup.

First he saves it. ❌

Then he wins it. ✅



Pedro Gallese is HIM. 😤 pic.twitter.com/IY8swhLb2x — Major League Soccer (@MLS) August 21, 2025

Para colmo de males, Toluca no solo se fue con la derrota a cuestas, sino con el saldo en contra de las bajas por aparentes lesiones o cansancio de Paulinho y de Helinho, dos de sus principales figuras que redondearían una noche de los mil diablos para los escarlatas.

Seguir leyendo:

– Paulinho se despachó con golazo de chilena en la remontada del Toluca 2-1 vs. CF Montreal

– Toluca empató con Columbus Crew 2-2, pero sumó un punto en penales (4-2) en la Leagues Cup

– Messi e Inter Miami agravan su crisis al perder en casa con Orlando City 0-3





