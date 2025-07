Toluca empató con Columbus Crew 2-2, pero sumó un punto en penales (4-2) en la Leagues Cup

¡Paulinho con el doblete! ⚽️⚽️



El primero del portugués en #LeaguesCup2025 y ya lo empató el @TolucaFC 👹



Watch @TolucaFC vs. @ColumbusCrew now with #MLSSeasonPass on @AppleTV 📺 https://t.co/kVzuAY6uc9 pic.twitter.com/iRaT3dowXC