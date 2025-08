Paulinho se despachó con golazo de chilena en la remontada del Toluca 2-1 vs. CF Montreal

⚽️ ¡QUÉ GOLAZO! Con una diablura Paulinho pone arriba en el marcador a @TolucaFC 👹



Todos de pie, aplausos for this golazo in #LeaguesCup2025! 👏



👹 @TolucaFC 2⃣-1⃣ @cfmontreal 💙



📺 https://t.co/0ncHsWi2RQ pic.twitter.com/Yr4UR5HGMJ