Guido Pizarro advierte tener un “plan” para Lionel Messi

El Inter Miami y los Tigres de la UANL tendrán un enfrentamiento de alto nivel por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. El partido que se desarrollará en el Estadio Chase tiene la intriga de la participación, o no, de Lionel Messi. Guido Pizarro habló sobre ello.

Aún no hay seguridad de que el capitán de la Albiceleste pueda enfrentar al conjunto mexicano. Sin embargo, esto trastoca los planes de Guido Pizarro. El hecho de que Messi no forme parte del once inicial sería un alivio para el conjunto azteca. Pero si logra estar desde el arranque, la presión es mayor para los felinos.

“Pero sí, sin ninguna duda, si juega tendríamos que tener mucha más atención, tratar desde la estructura de ponerlo en situaciones donde no tenga tanta ventaja. Me ocupa que entendamos si juega o no, qué requiere cada momento, pero más allá de todo eso, el enfoque va a estar en imponernos desde el juego y a partir de ahí ir creciendo“. dijo Pizarro en rueda de prensa.

"Los dos escenarios. Creo que al tenerlo (Messi) en campo o al no tenerlo en campo, ellos varían esa jerarquía individual o esa estructura en ataque. No tendrían ese protagonismo que tiene él, que cambia el partido de un momento a otro"



🗣 Guido Pizarro, DT de Tigres



Guido Pizarro se limitó a pensar en que el juego gire en torno al exjugador del FC Barcelona. El estratega argentino considera que la mejor arma que tienen los Tigres de la UANL para contrarrestar a Messi es plasmar su juego dentro del campo.

“Con Messi no lo tuvo nadie nunca secreto después de pararlo. Es más lo que tiene que hacer nuestro equipo para poder imponernos, hacer nuestro juego y buscar ganar“, agregó.

Viejos conocidos en la Leagues Cup

Este es un partido de dos clubes candidatos en la Leagues Cup. En el engramado estarán dos de las plantillas más caras de todo el fútbol de Concacaf. Ya hay antecedentes entre estos dos conjuntos que vale la pena señalar.

La Leagues Cup ha sido un escenario habitual de enfrentamiento para estos dos conjuntos. La primera vez que se enfrentaron fue en 2024. En el Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida, los Tigres de la UANL volvieron a derrotar al Inter Miami. En aquel encuentro, los felinos se llevaron e triunfo por 1-2.

