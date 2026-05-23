La estafa del “ticket impago”: así funciona el fraude por SMS que afecta sobre todo a latinos

Una nueva modalidad de estafa por mensaje de texto está apuntando a conductores en Florida con una estrategia simple pero efectiva: hacerles creer que tienen un ticket de tránsito, una multa o un peaje impago y presionarlos para que paguen de inmediato a través de un enlace falso.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), advirtió que estos mensajes son fraudulentos y recordó una regla clave: la agencia no contacta a los conductores por mensaje de texto para exigir pagos, amenazar con suspensiones de licencia o advertir sobre arrestos.

El fraude suele llegar como un SMS que aparenta ser oficial. En algunos casos menciona al “DMV”, supuestas infracciones de tránsito, multas pendientes, peajes sin pagar o sanciones administrativas. El objetivo es generar miedo: el texto puede advertir que la licencia será suspendida, que el registro del vehículo será bloqueado o que habrá consecuencias legales si la persona no paga en pocas horas.

La recomendación de las autoridades es directa: no hacer clic en enlaces, no responder el mensaje y no compartir información personal, bancaria o de tarjeta de crédito. Los conductores que tengan dudas sobre una multa real deben verificarla únicamente a través de canales oficiales, como el sitio del FLHSMV, la oficina del secretario de la corte correspondiente o la autoridad de peajes que corresponda.

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Cómo funciona la estafa del falso ticket de tránsito en Florida

El mensaje fraudulento suele usar lenguaje urgente y amenazas para empujar a la víctima a actuar sin pensar. Puede decir que existe una “notificación final”, un “ticket pendiente”, una “violación de tránsito impaga” o un “peaje vencido”.

Después, incluye un enlace para “resolver” el supuesto problema. Ese link no lleva a una página oficial: dirige a un sitio diseñado para robar datos personales, credenciales, números de tarjeta o información bancaria.

La oficina del recaudador de impuestos de Miami-Dade también advirtió sobre textos fraudulentos que reclaman pagos por supuestos peajes o tickets impagos. Según esa oficina, ni las autoridades locales ni el “DMV” envían mensajes de texto exigiendo pagos inmediatos o pidiendo datos financieros mediante enlaces.

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Señales para detectar que el mensaje es falso

Hay varias señales de alerta que conviene mirar antes de tocar cualquier enlace. El primer punto es el canal: si el mensaje llega de forma inesperada y exige un pago inmediato, hay que desconfiar.

También son señales sospechosas las amenazas de suspensión inmediata de la licencia, la presión para pagar dentro de un plazo muy corto, los enlaces extraños o acortados, los errores de redacción, los nombres imprecisos de agencias oficiales y los pedidos de información personal o financiera.

FLHSMV remarcó que nunca enviará mensajes de texto para exigir pagos ni para amenazar con suspensión o arresto. Esa frase debe funcionar como criterio básico: si el SMS amenaza o exige dinero, no es una comunicación legítima de la agencia.

Qué hacer si recibes un SMS falso del DMV en Florida

La respuesta más segura es no interactuar con el mensaje. No hay que hacer clic en el enlace, no hay que contestar y no hay que llamar a números incluidos en el texto.

Lo recomendable es tomar una captura de pantalla si se quiere conservar evidencia, bloquear el número y reportar el fraude. FLHSMV aconseja denunciar estos mensajes ante la Federal Trade Commission y ante las autoridades locales.

También se puede reenviar el mensaje sospechoso al 7726, el número utilizado por operadores telefónicos en Estados Unidos para reportar spam o posibles fraudes por SMS.

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Cómo verificar si realmente tienes una multa o ticket pendiente

Si una persona cree que podría tener una multa real, no debe usar el enlace del mensaje. La verificación debe hacerse entrando manualmente a páginas oficiales o comunicándose directamente con la corte del condado donde pudo haberse emitido la citación.

En Florida, muchas infracciones de tránsito se gestionan a través de los clerks of court de cada condado. Para peajes, lo más seguro es revisar la cuenta directamente desde los sitios oficiales de las autoridades correspondientes, como SunPass u otros sistemas locales, sin usar links enviados por SMS.

La clave es no dejar que el miedo marque el ritmo. Las multas reales tienen canales formales de notificación y pago; una amenaza urgente enviada por texto debe tratarse como una posible estafa hasta que se verifique por vías oficiales.

Qué hacer si ya hiciste clic o pagaste

Si la persona solo hizo clic pero no ingresó información, conviene cerrar la página, no descargar nada y revisar el teléfono por actividad sospechosa.

Si ingresó datos personales, bancarios o de tarjeta, debe contactar cuanto antes a su banco o emisor de tarjeta, cambiar contraseñas vinculadas y monitorear movimientos no autorizados. En casos de posible robo de identidad, también puede reportarlo en IdentityTheft.gov, el portal oficial de la FTC.

Cuando hubo pago o entrega de información financiera, es importante actuar rápido: bloquear tarjetas, disputar cargos y guardar evidencia del mensaje, del sitio y de cualquier confirmación recibida.

La misma estafa empieza a verse con frecuencia en otros estados

Aunque la alerta reciente tiene fuerte impacto en Florida, este tipo de fraude no se limita al estado. En los últimos meses, autoridades de otros estados también han advertido sobre mensajes falsos que dicen provenir de agencias de vehículos motorizados, sistemas de peajes o entidades de tránsito.

En Texas, por ejemplo, el Departamento de Vehículos Motorizados advirtió sobre textos fraudulentos que mencionan supuestas violaciones, peajes o problemas de registro, y que buscan asustar a los conductores para que hagan clic en enlaces maliciosos.

Lo mismo se denunció en California, Nevada y otros estados, donde cada vez más personas reportan haber caído en este tipo de trampas.

También alertas nacionales también han vinculado esta modalidad con campañas de “smishing”, una forma de phishing por SMS que usa mensajes falsos para robar información personal o financiera. La FTC y el FBI han advertido previamente sobre textos relacionados con peajes impagos y recomiendan no hacer clic en enlaces sospechosos, borrar el mensaje y reportarlo.

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Por qué este fraude puede afectar especialmente a conductores latinos

La estafa puede ser particularmente efectiva entre conductores inmigrantes o familias latinas que temen consecuencias con su licencia, su seguro, su récord de manejo o su estatus migratorio. Los estafadores se aprovechan de ese miedo y de la confusión que muchas veces existe entre distintas agencias: DMV, FLHSMV, cortes locales, autoridades de peaje y oficinas de impuestos.

Por eso, la regla práctica es sencilla: ningún pago debe hacerse desde un enlace recibido por mensaje de texto. Ante cualquier duda, hay que buscar el sitio oficial por cuenta propia o llamar a la agencia correspondiente desde un número verificado.

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