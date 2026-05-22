Pon atención a las señales de alerta que surgen en tus extractos bancarios

Si tienes una cuenta bancaria, seguramente conoces la existencia de los estados de cuenta. Y decimos que las conoces, aunque nunca las veas o solo para revisar si ya te depositaron tu pago o cuánto dinero te queda disponible. Grave error. Deseamos que las próximas líneas te motiven a dedicarle unos minutos a tu extracto bancario, ya que su información puede contener señales de alerta, como posibles fraudes, que puedan cuidar tu dinero y evitar una desgracia financiera.

Aunque parezcan pequeños detalles, algunos movimientos en tu cuenta pueden ser señales claras de que algo no anda bien. Desde cobros repetidos hasta depósitos desconocidos, estas alertas pueden aparecer en cualquier momento y afectar directamente tus finanzas.

1. Los cargos duplicados pueden pasar desapercibidos

Si usas tu tarjeta de débito con frecuencia para comprar comida, gasolina o pagar aplicaciones, es fácil perder de vista algunos movimientos. Uno de los errores más comunes es encontrar el mismo cargo dos veces en tu extracto bancario.

Por ejemplo, haces una compra de $25 dólares en una tienda y días después descubres que el mismo monto aparece nuevamente. A veces se trata de un error del comercio, pero también puede indicar un problema con el procesamiento del pago.

Antes de levantar un reclamo con el banco, Bank of America recomienda contactar primero al negocio donde realizaste la compra. En muchos casos, el comercio puede corregir el error directamente. Si el problema continúa, entonces sí conviene reportarlo con tu institución financiera para iniciar una disputa formal.

2. Los pequeños depósitos también pueden ser peligrosos

Muchas personas creen que los fraudes bancarios siempre involucran grandes cantidades de dinero, pero no siempre es así. De hecho, algunos delincuentes realizan pequeños depósitos o movimientos mínimos para comprobar si una cuenta está activa. Si notas depósitos extraños de unos cuantos centavos o cantidades menores a $10 dólares que no reconoces, no los ignores.

Un reporte del State Savings Bank recomienda prestar especial atención a transacciones inferiores a un dólar, ya que podrían ser pruebas realizadas por estafadores que buscan acceder posteriormente a mayores cantidades de dinero.

Estos movimientos suelen pasar desapercibidos porque muchos usuarios consideran que “no vale la pena” reportarlos. Sin embargo, cuando se trata de tu dinero, no hay movimiento pequeño que no merezca gran atención y acción para evitar fugas más grandes en el futuro.

3. Ojo con los servicios que supuestamente cancelaste

Otro problema muy frecuente ocurre cuando cancelas una suscripción, pero el cargo sigue apareciendo cada mes en tu estado de cuenta. Esto sucede mucho con plataformas de streaming, gimnasios, aplicaciones o servicios digitales.

Si detectas este tipo de cobros, el portal gubernamental HelpWithMyBank.gov recomienda actuar rápido. Primero, contacta al comercio por escrito para dejar evidencia de la cancelación. Después, informa a tu banco para revocar la autorización de esos cargos automáticos.

También puedes solicitar una orden de suspensión de pago para evitar que la empresa siga retirando dinero de tu cuenta.

4. Nunca gastes dinero que apareció por error

Recibir dinero inesperado parecería que no es una mala noticia para nadie. Cuidado. Cualquier depósito grande y desconocido puede convertirse en un problema serio. Si aparece una cantidad considerable en tu cuenta y no sabes quién la envió, lo más recomendable es comunicarte de inmediato con tu banco.

Bajo ninguna circunstancia utilices ese dinero. No lo transfieras, no hagas compras y no intentes invertirlo. La plataforma financiera SoFi advierte que gastar dinero depositado por error puede considerarse robo y generar incluso consecuencias legales.

En muchos casos, el banco ya trabaja para revertir el depósito. Reportarlo rápidamente ayuda a evitar complicaciones mayores y demuestra que actuaste de buena fe.

Como te habrás dado cuenta, revisar tu extracto bancario con frecuencia debe ser una actividad cotidiana para la salud de tus finanzas. Bastan unos minutos cada semana para detectar movimientos extraños y evitar dolores de cabeza. En tiempos donde los fraudes digitales siguen creciendo, prestar atención a cada cargo y depósito puede marcar la diferencia entre proteger tus ahorros o enfrentar pérdidas difíciles de recuperar.

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