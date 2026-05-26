¿Walmart, Amazon y otras tiendas subirán sus precios por los costos de gasolina?

Si ir al supermercado ya se siente como el dolor de un golpe al cuerpo, la tunda podría ser todavía mayor. Las grandes cadenas como Walmart, Amazon, entre otras, ya comenzaron a advertir a sus clientes que el aumento en los precios de la gasolina y los costos de transporte ya está afectando sus operaciones. ¿Subirán los precios de sus productos? Explicaron lo que podría pasar.

El incremento en el combustible ocurre en medio de las tensiones internacionales relacionadas con Irán y las afectaciones al comercio en el estrecho de Ormuz. Desde el inicio del conflicto, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ha aumentado más de 50%, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Actualmente, el promedio nacional de gasolina regular se ubica en $4.55 dólares por galón. Esto no solo impacta a conductores; también eleva los costos de distribución, transporte y logística de las empresas minoristas.

Walmart ya anticipa posibles aumentos

Durante la presentación de resultados financieros del primer trimestre de 2026, Walmart informó que absorbió aproximadamente $175 millones de dólares en gastos adicionales relacionados con combustible. Aunque la empresa reportó ingresos positivos y un crecimiento de 7.3%, sus directivos reconocieron que el panorama podría complicarse si los precios continúan elevados.

“Si el actual entorno de costes elevados persiste, prevemos una inflación de los precios minoristas algo mayor en el segundo trimestre y en la segunda mitad del año”, declaró John David Rainey, director financiero de Walmart.

Rainey también señaló que muchas familias de bajos ingresos ya enfrentan dificultades debido al aumento en gasolina y gastos diarios. Según explicó, el impacto podría sentirse todavía más durante los próximos meses, especialmente cuando desaparezca el impulso económico temporal generado por las devoluciones de impuestos.

Amazon también trasladó costos

Amazon tomó medidas similares desde abril. La compañía confirmó que comenzó a aplicar un recargo temporal de 3.5% a vendedores externos en Estados Unidos y Canadá debido al aumento en combustible y logística. Aunque el cargo no aparece directamente como un aumento para compradores, sí incrementa los costos para miles de vendedores que utilizan la plataforma, quienes normalmente terminan trasladando esos gastos al consumidor final.

“El aumento de los costes de gestión de pedidos y logística ha incrementado el coste operativo en todo el sector”, señaló Amazon en un mensaje enviado a vendedores y obtenido por CNBC. “Hasta el momento, hemos absorbido estos costes adicionales. Sin embargo, cuando los costes se mantienen elevados, aplicamos recargos temporales”.

Otras cadenas buscan evitar aumentos

No todas las compañías están reaccionando igual. Algunas empresas intentan resistir la presión para no perder clientes en un momento donde muchos consumidores ya están recortando gastos. La cadena regional Stew Leonard’s informó previamente a CBS News que varios proveedores comenzaron a cobrar recargos por combustible, situación que puso a la empresa “entre la espada y la pared”. Aun así, la compañía aseguró que busca evitar subir precios mientras sea posible.

Por su parte, Kroger anunció que planea reducir precios en miles de productos para competir con Walmart y Costco.

“Nuestro objetivo es ejecutar lo que consideramos un plan muy claro y sensato. Queremos ser la mejor cadena de supermercados de Estados Unidos”, afirmó Greg Foran, director ejecutivo de Kroger, en entrevista con Bloomberg.

El futuro remoto no se vislumbra alentador: la inflación sigue siendo alta, el combustible es el principal factor que la impulsa y la guerra con Irán mantiene una frágil tregua. Prepárate, porque los precios subirán si se mantienen estas circunstancias.

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