Ultraderechista Espriella gana la presidencia de Colombia; Washington y la Casa Blanca reaccionan al triunfo

En una jornada electoral histórica que mantiene en vilo tanto a Colombia como a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, el abogado penalista de ultraderecha Abelardo de la Espriella se perfila como el nuevo presidente electo del país sudamericano.

El candidato del movimiento de derecha radical Defensores de la Patria, se proclamó presidente electo luego de que el conteo preliminar de la segunda vuelta lo ubicara con una ventaja inferior a un punto porcentual sobre el senador izquierdista Iván Cepeda.

Con el 99.91% de las mesas informadas, De la Espriella obtenía 12.95 millones de votos, equivalentes al 49.65% del total, mientras que Cepeda alcanzaba 12.70 millones de sufragios, correspondientes al 48.70%. La diferencia de poco más de 248,000 votos convirtió la contienda en la más reñida registrada en una segunda vuelta presidencial colombiana.

Aunque los resultados preliminares favorecen al dirigente conservador, las autoridades electorales insistieron en que el resultado definitivo dependerá del escrutinio oficial, un proceso que puede prolongarse durante varios días y en el que se revisarán las actas de votación y las reclamaciones presentadas por las campañas.

De la Espriella celebró el resultado en sus redes sociales y aseguró que el país “ganó su partido más importante”. Además, destacó la importancia de fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos.

“Para ganar el futuro y resolver los problemas de Colombia necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos”, afirmó el político en un mensaje difundido poco después de conocerse el conteo preliminar.

¡Gracias, Colombia!



Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro.



Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa? pic.twitter.com/137k5Q6wzo — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026

Estados Unidos reacciona rápidamente al resultado

La reacción desde Washington no tardó en llegar. El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó públicamente a De la Espriella y expresó el interés de la administración estadounidense en fortalecer la cooperación con el próximo gobierno colombiano.

Según Rubio, Washington espera trabajar con la futura administración en áreas como seguridad regional, crecimiento económico y control migratorio.

“La Administración Trump espera trabajar estrechamente con su administración entrante para promover la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros vínculos económicos”, escribió el funcionario.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump, quien durante la campaña manifestó públicamente su respaldo a De la Espriella, habría conversado telefónicamente con el candidato conservador tras conocerse los resultados preliminares. El propio aspirante aseguró que recibió el reconocimiento de Trump durante esa llamada y reiteró su intención de estrechar la cooperación entre ambos países.

Just spoke to Colombian President-Elect @ABDELAESPRIELLA to congratulate him on his electoral victory.



The Trump Administration looks forward to working closely with your incoming administration to advance regional security cooperation, end illegal immigration to the United? — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 22, 2026

La autoridad electoral pide calma mientras inicia el escrutinio

Ante la estrechez del resultado, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la tranquilidad y confiar en los mecanismos institucionales previstos por la legislación colombiana. Penagos recordó que el preconteo divulgado la noche electoral tiene carácter informativo y que el resultado oficial surgirá del escrutinio, proceso que será desarrollado por jueces, notarios y autoridades electorales.

Según explicó, cerca de 860,000 jurados de votación participaron en la jornada electoral, mientras que los representantes de ambas campañas tuvieron acceso a herramientas para verificar los resultados mesa por mesa.

La primera fase del escrutinio comenzó inmediatamente después del cierre de las urnas y contempla la revisión de las actas en los municipios del país. Posteriormente se realizarán los escrutinios departamentales y, finalmente, el escrutinio nacional que permitirá la proclamación oficial del próximo presidente.

#EleccionesEnCanal1 | El registrador nacional, Hernán Penagos, hace un balance de la jornada electoral de segunda vuelta presidencial en Colombia.



Se refiere a la etapa de escrutinios, que sigue tras el preconteo que da a Abelardo de la Espriella como presidente electo. pic.twitter.com/1CiSeUfbcf — Canal 1 (@Canal1_Col) June 21, 2026

Cepeda reconoce el resultado preliminar, pero anuncia impugnaciones

Aunque reconoció el resultado divulgado por las autoridades electorales, Iván Cepeda afirmó que su campaña utilizará todos los recursos legales disponibles para revisar miles de mesas de votación. El candidato del oficialista Pacto Histórico sostuvo que el margen de diferencia es extraordinariamente reducido y justificó la decisión de impugnar aproximadamente 33,000 mesas durante el escrutinio.

“Hemos llegado a esta última instancia con la diferencia más estrecha registrada en una segunda vuelta presidencial”, señaló el senador ante sus seguidores en Bogotá.

Cepeda insistió en que su movimiento respetará el marco democrático y acatará las decisiones de las autoridades electorales, aunque advirtió que vigilará cuidadosamente cada etapa de la revisión de los resultados. Asimismo, prometió defender los programas sociales impulsados durante la administración del presidente Gustavo Petro y aseguró que la izquierda continuará participando activamente en la vida política del país.

La elevada participación ciudadana, que alcanzó el 63.57%, fue considerada por ambos sectores como una señal de fortaleza democrática. Sin embargo, el futuro político inmediato de Colombia dependerá ahora del escrutinio oficial, un proceso que determinará si la ajustada ventaja de De la Espriella se mantiene y confirma su llegada a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

Sigue leyendo: