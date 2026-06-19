La importancia de las elecciones en Colombia para la democracia en toda América

El 21 de junio, los colombianos volverán a las urnas para una segunda vuelta presidencial que muchos observadores consideran una de las más trascendentales en la historia reciente del país.

La contienda entre Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, considerado de izquierda, y el derechista Abelardo de la Espriella de Salvación Nacional ha suscitado un intenso debate sobre el futuro de la democracia colombiana, la implementación de los acuerdos de paz, los derechos sobre la tierra, la migración y el papel del país en América Latina.

Las elecciones se celebran en un momento crítico para una nación que lleva décadas lidiando con el conflicto armado, el desplazamiento y la polarización política. El resultado podría tener repercusiones significativas para un gobierno democrático, los derechos humanos, los patrones migratorios y la estabilidad regional en todo el hemisferio.

Para las elecciones presidenciales, en Estados Unidos están habilitados aproximadamente 405,000 colombianos para ejercer su derecho al voto. Esta cifra convierte a Estados Unidos en el país con la mayor concentración de votantes de la diáspora colombiana. El domingo 21 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones para elegir presidente y vicepresidente de Colombia.

Polarización entre izquierda y derecha

Durante la videoconferencia “Más allá de la izquierda y la derecha: Por qué las elecciones en Colombia son importantes para la democracia en toda América”, organizada por American Community Media (ACoM), Beatriz Magaloni, profesora de ciencia política e investigadora principal de la Universidad de Stanford, dijo que las elecciones se dan en un marco de una creciente polarización en América Latina.

“Muchos interpretan el reciente contexto electoral de Colombia como resultado de esta polarización, con contiendas increíblemente reñidas”.

Sin embargo, dijo que aunque a primera vista parezca una confrontación entre izquierda y derecha, lo que presenciamos no es algo ideológico per se sino más bien una cuestión de experiencia.

“Muchos ciudadanos colombianos, especialmente en zonas urbanas y semiurbanas, sienten que viven en un lugar muy peligroso. Sufren la delincuencia, la extorsión y la inseguridad, y perciben un problema grave: la incapacidad del Estado para garantizar su seguridad. Están atemorizados y buscan soluciones”.

En este sentido, dijo que un candidato como Abelardo de la Espriella resulta muy atractivo, ya que promete un enfoque de mano dura, emulando a figuras como Nayib Bukele en El Salvador para resolver un problema que afecta profundamente su vida cotidiana.

Pero dijo que si observamos la Colombia rural, también profundamente afectada por años de guerra civil, encontramos una experiencia muy distinta en cuanto a la inseguridad y el fracaso del Estado.

“En los municipios, especialmente en los rurales, se observa no solo una mayor presencia de grupos armados que controlan el territorio, sino también una creciente competencia entre ellos”.

Dijo que estos grupos ya no luchan por ideología, sino por lucro y por el control de territorios valiosos debido a factores como los corredores del narcotráfico, la minería y los recursos naturales.

“Estas comunidades, en su mayoría rurales, afrodescendientes, indígenas o simplemente campesinos colombianos abandonados por el Estado, se enfrentan a la amenaza que supone el control territorial de estos grupos armados”.

Así que dijo que estamos hablando de dos experiencias muy distintas en cuanto al Estado y su fracaso; creo que esto es lo que está fracturando a la sociedad colombiana.

Aspectos claves

Manuel Ortiz, sociólogo, fotógrafo documental, periodista y consultor audiovisual del Laboratorio de Acción Democrática de la Universidad de Stanford, quien lleva viajando a Colombia en los últimos 13 años, dijo que Colombia ha vivido sumida en la violencia durante muchísimos años, y el periodo comprendido entre 2002 y 2010, que corresponde a la presidencia de Álvaro Uribe, fue una época marcada por una gran violencia y un desplazamiento forzado masivo en diversas zonas del territorio.

“Muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y sus tierras para trasladarse a otros lugares dentro de Colombia o emigrar a otros países, algunas incluso a Venezuela, aunque ahora están regresando, y otras a Estados Unidos”.

Dijo que hay dos aspectos clave para estas elecciones: la situación de las personas desplazadas (especialmente las de escasos recursos) y el tema de la disposición territorial durante los años de gobierno de Álvaro Uribe.

“Muchas de estas personas perdieron sus tierras y fueron desplazadas por grandes terratenientes; este es el caso del conflicto entre los pueblos Nasa y los Yanacona, ya que, en realidad, ambas comunidades reconocen que el problema principal no es la otra comunidad, a la que consideran hermana”.

Ortiz dijo que ambos candidatos a la presidencia han afirmado que el sistema económico que implementarían de llegar a la presidencia, sería el capitalismo.

“No es una cuestión de izquierda o derecha, sino de democracia frente al retroceso democrático. Se trata de los acuerdos de paz y la restitución de tierras frente a un retorno a los periodos de violencia y acaparamiento de tierras como ocurrió con Álvaro Uribe; mientras uno de los candidatos habla de continuar con la recuperación de tierras en el marco del proceso y el acuerdo de paz, el otro habla de volver a combatir como en los viejos tiempos de Álvaro Uribe. Colombia ya vivió eso”.

Además, dijo que estas elecciones giran en torno a la soberanía frente a las imposiciones colonialistas de Estados Unidos.

“Uno de los candidatos está muy alineado con la política estadounidense, Abelardo de la Espriella que propone volver a esos días de violencia. Colombia atraviesa actualmente una crisis de violencia, pero en la periferia en los departamentos y zonas donde viven las personas en los lugares más violentos, la gente parece preferir una continuidad de las políticas actuales frente a un retorno a la era de Álvaro Uribe”.

Temor por un retorno a la violencia

Alex Sierra, antropólogo del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos (CESJUL), dijo que hay un temor por quienes han sufrido de manera directa la violencia por el posible triunfo de Abelardo de la Espriella

“Abelardo busca emular a Nayib Bukele con la enorme dificultad del control armado de más de 57 estructuras con capacidad de guerra. Un eventual gobierno de Abelardo del Espriella generaría un espiral dramático de nuevas violencias y de un drama humanitario, sin precedentes para el país”.

Dijo que la regulación de mercados de drogas y la gran infiltración de capitales tremendamente ricos de diferentes países, es un fenómeno que debe ser parte de una negociación global .

“Colombia es básicamente uno de varios países donde se viene aplicando la misma medida de una serie de candidatos mesiánicos de extrema derecha como Bukele en el Salvador y básicamente lo que entendemos es que es una derecha internacional muy organizada, lo cual claramente va a tener un impacto en derechos humanos, sin precedentes, no solo en Colombia, sino en toda la región”.

Dijo que han venido identificando que el patrón de Donald Trump es generar una injerencia directa sobre las elecciones en países con democracias que son muy débiles y hay un gran temor acerca de esa relación autoritaria, que históricamente se ha tenido con Estados Unidos.

“El ciudadano del común tiene una enorme tensión frente a la relación con Estados Unidos, y claramente hay miedo hacia una mala relación con esa histórica asociación asimétrica y de poder”.