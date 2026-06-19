¿A qué tipo de inmigrantes afectaría nueva regla para solicitar la Green Card?

La imprecisión de un memorando emitido por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dejaría, hasta ahora, a la discreción de oficiales migratorios decisiones sobre qué inmigrantes deberán salir del país para solicitar su Residencia Legal Permanente o Green Card.

Sharvari Dalal-Dheini, directora senior de Relaciones de Gobierno de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), expuso en una sesión virtual con periodistas que, por ejemplo, en 2024 casi medio millón de personas solicitaron la Green Card viviendo en EE.UU. y bajo la nueva regla habrían tenido que salir del país para el trámite, afectando a sus familias e historial laboral.

“Más de la mitad de todas las tarjetas de residencia permanente emitidas en 2024 se otorgaron a personas que ya residían en Estados Unidos a través de este proceso”, indicó Dalal-Dheini. “Ahora, el USCIS indica que muchos solicitantes podrían tener que salir de Estados Unidos y completar el trámite de su tarjeta de residencia permanente en un consulado estadounidense en el extranjero, con solo algunas excepciones limitadas que aún no están claras”.

La poca claridad en las reglas pone a cualquier persona que solicite la Green Card en riesgo de ser obligada a viajar a su país de origen para aplicar por el trámite conocido también como Ajuste de Estatus.

“Para muchas familias, esto no es simplemente un viaje al extranjero para completar el papeleo. Podría significar meses o incluso años separados de sus cónyuges, hijos, padres, empleadores y comunidades”, agregó la abogada.

Las personas con visas vencidas

Dalal-Dheini indicó que los consulados estadounidenses están “sobrecargados” y con este nuevo proceso de Green Card la situación podría ser peor con afectaciones principalmente a las familias.

“Esto se agrava por el hecho de que los consulados han dejado de procesar Green Cards para originarios de 75 países”, acotó la experta.

Según el American Immigration Council, el memorando de USCIS establece que los inmigrantes con visas de estancia vencidas, como turistas, estudiantes, trabajadores, entre otras serían de los principales afectados. También aquellos con un ‘parole’ o perdón a la deportación.

“[USCIS considera] la permanencia ilegal tras exceder el período de validez de su estatus de no inmigrante o libertad condicional, o no mantener un tipo específico de estatus migratorio durante su estancia en Estados Unidos”, indica el American Immigration Council. “El USCIS sugiere que, en los casos en que una persona haya excedido el período de admisión o libertad condicional de su estatus de no inmigrante, es poco probable que se le permita ajustar su estatus dentro de Estados Unidos”.

El video de la presentación a los medios por AILA se mantiene en la página web, donde se agrega que abogados de inmigración cuestionan la base legal del memorando y existe la posibilidad de impugnar el memorando, pero todavía no ocurre.

“Esta política castiga a las personas que intentan seguir la ley y hacerlo de la manera correcta, poniéndose en la fila y presentándose para la verificación”, lamentó Dalal-Dheini. “Muchas preguntas sobre esta nueva política siguen sin respuesta, incluyendo cuán rigurosamente la agencia ejercerá su discreción y quiénes pueden calificar para excepciones”.

La preocupación sobre la nueva política se extiende a varias industrias en EE.UU., incluso en instituciones de investigación y educativas, como la Asamblea de la Federación (AIP), una coalición de organizaciones STEM que promueven las ciencias físicas.

Un artículo de AIP publicado el 29 de mayo pasado cita que Heather Stewart, abogada y directora de política migratoria de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), reconoció la falta de claridad por parte de USCIS.

Además Stewart dijo que uno de los mayores “impactos inmediatos del memorando del USCIS” es la “carga psicológica” entre quienes podrían estar iniciando el proceso de obtener la Green Card.

“Es un momento preocupante, ya que la gente está a la espera de ver qué tipo de directrices se publicarán próximamente”, se agrega.

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