Los Ángeles evalúa en elecciones de noviembre el voto para no ciudadanos

El Concejo Municipal de Los Ángeles acordó incluir la propuesta para otorgar el derecho al voto a los no ciudadanos en la boleta del proceso electoral del 3 de noviembre.

La medida forma parte de un paquete de propuestas de modificación de los estudios que se propondrán a los votantes en las elecciones generales.

En una votación decisiva de 10 a 5, los miembros del Ayuntamiento aprobaron este miércoles una propuesta presentada por el concejal Hugo Soto-Martínez para implementar el voto para no ciudadanos en las elecciones de la ciudad y del Distrito Unificado de Los Ángeles.

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Hugo Soto-Martínez hizo mención de que las personas con algún tipo de estatus legal, como los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y los residentes permanentes legales, podrían votar bajo dicho programa.

“Para mí, este asunto se trata de equidad y representación. No me parece lógico que alguien que se muda a Los Ángeles por un trabajo temporal tenga más voz que un padre o una madre que ha vivido aquí durante décadas, criando a sus hijos en nuestras escuelas públicas”, expresó.

El concejal expresó que en lugares, como San Francisco, se permite el voto a personas que no son ciudadanas estadounidenses.

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Los concejales Mónica Rodríguez, Bob Blumenfield, John Lee, Tim McOsker y Adrin Nazarian votaron en contra de la propuesta.

Rodríguez, quien estaba a favor de la idea, pero no votó a favor, planteó dudas sobre el costo y la logística, debido a que la ciudad depende del condado de Los Ángeles para la administración de las elecciones.

John Lee también se expresó en contra de la propuesta al decir que podría propiciar que ocurrieran violaciones o abusos con motivaciones políticas, o al menos, la percepción de tales comportamientos.

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“Las leyes electorales son diferentes de las decisiones políticas ordinarias. Establecen las normas bajo las cuales se eligen y se responsabiliza a los funcionarios electos, y por eso, los cambios en los requisitos para votar deben abordarse con la máxima confianza y legitimidad pública”, expresó Lee.

La analista legislativa principal, Sharon Tso, dijo que la propuesta estaba redactada de una manera “permitida”, lo que, de ser aprobada por los votantes, daría tiempo a la ciudad para crear un programa de votación para no ciudadanos y responder a preguntas vitales de los funcionarios electos.

De no ser aprobada por los electores de Los Ángeles en las elecciones generales, la ciudad no podrá seguir adelante con el proyecto.

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