Concejo Municipal de Los Ángeles aprueba medida para frenar detenciones con pretextos falsos

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó este miércoles, por unanimidad, una medida para terminar con las detenciones con pretextos falsos por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Las detenciones con pretextos falsos ocurren cuando los oficiales de policía detienen o retienen a una persona por una infracción menor como forma de investigar posibles indicios de que ha cometido un delito más grave.

Este tipo de táctica del LAPD fue criticada desde hace tiempo por defensores de los derechos civiles, quienes afirman que afecta de manera desproporcionada a miembros de las comunidades latinas y negras.

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De acuerdo con un informe publicado en enero de este año por la Oficina del Analista Legislativo de Los Ángeles, los oficiales del LAPD llevaron a cabo más de 72,000 detenciones con pretextos falsos entre abril de 2022 y septiembre de 2025.

El documento dice que aproximadamente el 30% de dichas detenciones condujo al hallazgo de pruebas de otros delitos, sobre todo relacionados con drogas o armas.

En el mismo informe se menciona que las personas percibidas como latinas o negras representaron alrededor del 86% de todas las detenciones con pretextos falsos que se tuvieron durante ese periodo.

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“Ya nos han parado juntos en el auto antes, así que reconozco que mi experiencia no es solo mía. Afecta a mi padre, a mi madre, a mis hermanas, saber que a un hombre negro lo están deteniendo otra vez sin motivo alguno”, declaró Liquan Hunt, residente de Los Ángeles, en una entrevista con la cadena KTLA.

Hunt dijo que los oficiales ya lo han detenido en 40 ocasiones, y únicamente le han emitido dos multas por sus presuntas faltas.

La activista comunitaria Leslie Johnson destacó lo que ella y otras personas consideran que está en juego para muchos residentes de Los Ángeles.

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“La realidad para los angelinos negros y latinos es que el simple hecho de llevar una vida normal puede convertirse en una situación de vida o muerte cuando los oficiales eligen a quién perseguir, acosar o dañar, basándose en el color de nuestra piel, en nuestro acento o en nuestro código postal”, aseguró.

Aunque los miembros del Concejo Municipal aprobaron la medida por unanimidad, esta no modifica de inmediato la política del LAPD.

La autoridad sobre la política del LAPD recae en última instancia en la Junta de Comisionados de Policía de Los Ángeles, que ahora considerará si prohíbe formalmente esta práctica.

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En un comunicado, un portavoz de la comisión dijo que la junta planea incluir el tema en una agenda futura para permitir una discusión completa y transparente de la política del LAPD sobre detenciones con pretextos, que incluirá las recomendaciones del Concejo Municipal.

Anteriormente, los líderes del LAPD argumentaron que eliminar por completo las detenciones con pretextos falsos podría limitar la capacidad de los oficiales para detectar de forma proactiva las actividades ilegales.

En 2022, el LAPD actualizó su política, exigiendo que los agentes realicen detenciones sin justificación aparente solo cuando consideren que la seguridad pública está en riesgo.

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Los agentes de policía también deben proporcionar una razón clara para la detención y documentarla con sus cámaras corporales.

A finales de 2025, no se había aprobado ninguna ley estatal en California para prohibir categóricamente las detenciones con pretextos falsos en todo el estado.

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