Un hispano y su sobrino fallecen tras accidente en Los Ángeles

Un hispano y su sobrino de un año fallecieron a causa de un accidente automovilístico provocado por un conductor que escapó la madrugada de este domingo en el oeste de Los Ángeles.

Oswaldo Sandoval y su sobrino, Roger, perdieron la vida, y una mujer sufrió heridas, en el incidente tipo hit-and-run que ocurrió a las 4:34 a.m. en la cuadra 6800 de Vista Del Mar, cerca de la intersección con Culver Boulevard, en Playa del Rey, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

LAPD News: Hit-and-Run Leaves 2 Dead, 2 Others Injured pic.twitter.com/0X9ZC0aLzf — LAPD PIO (@LAPDPIO) May 4, 2026

De acuerdo con los reportes, una familia hispana, tres hermanos adultos y el niño de un año, acababa de salir de un convivio en la playa cuando su camioneta BMW fue golpeada por un Jeep blanco, cuyo conductor no esperó en el lugar.

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Amigos cercanos a la familia acudieron rápidamente al lugar del accidente, donde encontraron que Oswaldo Sandoval ya había fallecido.

Los otros tres ocupantes, el hermano de Oswaldo, padre de Roger, de 14 meses, y su hermana fueron trasladados de urgencia a un hospital, donde el pequeño murió posteriormente a causa de las lesiones.

La mujer permanece hospitalizada en estado crítico en el área de terapia intensiva con soporte vital, mientras que el padre fue reportado en condiciones estables, aunque con fractura de varias costillas.

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El conductor del Jeep fue descrito únicamente como un hombre hispano adulto, quien presuntamente bajó del vehículo y escapó corriendo.

“Todos estamos muy apenados por lo sucedido y por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Es lamentable que un niño de un año haya fallecido en un accidente como este“, declaró Osman Padilla, amigo cercano de la familia involucrada en el percance automovilístico.

Un vecino, Mike Mollney, dijo que lo despertaron los gritos de sus familiares cuando observaron las consecuencias del accidente.

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“Empecé a oír gritos que no puedo sacarme de la cabeza. Simplemente terrible”, declaró Mollney en una entrevista con la cadena KTLA.

Mollney mencionó que el tramo de carretera donde ocurrió el percance es peligroso por los vehículos que viajan a gran velocidad y no descartó que el conductor del Jeep pudiera haberse quedado dormido al volante debido a la hora en que ocurrió la colisión.

“Quiero que el conductor sepa que le arrebató la vida a un niño inocente que tenía tanto por vivir. Tenía solo un año y medio. Por favor, entréguese. Queremos justicia”, expresó Elsa, otra amiga cercana de la familia.

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Familiares de Roger crearon una página de GoFundMe para solicitar ayuda para el pago de los servicios funerarios del niño de 14 meses.

“Roger demostró una fortaleza increíble: nació prematuramente y enfrentó numerosos desafíos, incluyendo cirugías y convulsiones“, escribió en GoFundMe Marisel Lagos Medel, abuela del niño.

“A pesar de todo lo que tuvo que atravesar, Roger era un niño feliz y alegre que iluminaba la vida de todos los que lo rodeaban. Su resiliencia y su sonrisa tocaron los corazones de todos los que lo conocieron; fue, verdaderamente, una bendición para nuestra familia“, agregó.

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Los investigadores del LAPD mantienen en curso la investigación para identificar al conductor del Jeep, así como para determinar las causas del accidente y saber si el alcohol o las drogas pudieron ser factores para que ocurriera el accidente.

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