Mujer hispana en silla de ruedas muere en caso de ‘hit and run’ en Orange

Una mujer hispana en silla de ruedas falleció después de ser atropellada por un conductor que se dio a la fuga la noche del 9 de enero en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange.

Este lunes, el sargento Gerard McCann, del Departamento del Sheriff del Condado de Orange, identificó a la mujer como Sabrina Michelle Durán, de 55 años.

En un comunicado en las redes sociales, el Departamento de Policía de Santa Ana informó que el atropello ocurrió aproximadamente a las 6:30 p.m. en la cuadra 600 de North Grand Avenue, sitio al que acudieron los oficiales tras recibir los reportes del percance.

Sigue leyendo: Arrestan a mujer vinculada con dos accidentes mortales en Long Beach

Cuando llegaron al lugar, los oficiales de policía y el personal de la Autoridad de Bombeos del Condado de Orange encontraron a la mujer hispana en silla de ruedas, quien estaba tirada sobre la carretera con heridas importantes.

Sabrina Michelle Durán fue trasladada urgentemente a un hospital local para que recibiera atención médica, pero falleció más tarde.

De acuerdo con la policía de Santa Ana, la mujer hispana en silla de ruedas estaba cruzando Grand Avenue en dirección oeste en el momento en que fue golpeada por un automóvil que viajaba hacia el norte.

Sigue leyendo: Sospechoso hispano arrestado tras mortal atropello en Long Beach

Las autoridades mencionaron que el responsable del accidente, pese a que se alejó del lugar tras cometer el atropello, regresó más tarde para presentarse ante los oficiales.

“El conductor huyó del lugar, pero luego regresó y cooperó con la investigación“, dijo el Departamento de Policía de Santa Ana.

Sin embargo, las autoridades no mencionaron si el conductor involucrado había sido arrestado.

Sigue leyendo: Conductor huye después de atropellar a dos niños en San Bernardino

Si alguna persona tiene información relacionada con este accidente y que pueda ayudar en las investigaciones, debe comunicarse con el Departamento de Policía de Santa Ana al 714-245-8224.

Sigue leyendo:

· Niño hispano muere atropellado camino a la escuela en Orange

· Hispano bajo arresto por sospecha de atropello y fuga en Orange

· Lamentable suceso: dos personas mueren en atropello y fuga en Los Ángeles