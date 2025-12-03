Conductor huye después de atropellar a dos niños en San Bernardino

Dos niños tuvieron que ser hospitalizados después de ser atropellados por un conductor que se dio a la fuga la tarde de este lunes 1 de diciembre en San Bernardino.

El Departamento de Policía de San Bernardino (SBPD) informó que, aproximadamente a las 5:30 p.m., varias familias, con varios niños pequeños, caminaban hacia sus casas después de haber estado en un parque para perros

Cuando cruzaban la calle, en la intersección de Arrowhead Avenue y 27th Street, un conductor golpeó un carrito de bebé, que arrastró por la cuadra, causando lesiones graves a un bebé de 3 meses y a un niño de 3 años.

El conductor sospechoso no se detuvo para ofrecer ayuda a los niños heridos y continuó su huida a toda velocidad.

Las autoridades informaron que los dos menores fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica por heridas que ponían en peligro sus vidas.

El sospechoso, quien viajaba en un vehículo de color gris, fue visto por última vez en dirección al norte por Arrowhead Avenue.

Las autoridades dijeron que se desconoce la marca o modelo del vehículo involucrado en el incidente tipo hit and run.

Los detectives solicitaron que si alguna persona presenció el percance, tiene imágenes de cámaras de timbre o de cámaras de vigilancia que hayan grabado el momento del atropello, se comunique con el Departamento de Policía de San Bernardino al 909-384-5742.

