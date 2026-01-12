Arrestan a mujer vinculada con dos accidentes mortales en Long Beach

Las autoridades arrestaron a una mujer de 24 años como sospechosa de estar vinculada a dos accidentes separados en Long Beach, en los que fallecieron tres personas.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) identificó a la sospechosa Ahkeyajahnique Owens, residente de Long Beach, como posible responsable de los dos percances que ocurrieron con pocos meses de diferencia.

El primero de los incidentes relacionados con la mujer detenida ocurrió el 6 de octubre de 2025 en el área de East 4th Street y Bonito Avenue, donde los oficiales encontraron inconsciente a un ciclista de 35 años.

La víctima, identificada como Raúl Augustin Gallopa, residente de Long Beach, fue trasladada por los paramédicos a un hospital, pero falleció más tarde a causa de sus heridas.

El segundo percance se reportó como un caso tipo “hit and run” el 4 de enero de 2026, en Atlantic Avenue y East 6th Street.

De acuerdo con el LBPD, dos personas, un hombre y una mujer, identificados como Gilberto López, de 21 años, residente de Midway City, y Bobbi Smith, de 24 años, residente de Buena Park, fallecieron en el lugar del accidente, mientras que otras tres personas sufrieron lesiones.

Las autoridades de Long Beach consideraron el accidente como un caso de atropello y fuga, ya que la persona sospechosa había huido del lugar ante de la llegada de la policía.

“A través de su investigación, utilizando evidencia forense y secuencias de video, los detectives identificaron que un sospechoso y un vehículo sospechoso estuvieron involucrados en dos colisiones de tráfico fatales separadas”, dijo el LBPD en su comunicado.

La policía informó que Owens se entregó el 7 de enero en el Edificio de Seguridad Pública del LBPD y posteriormente fue ingresada en la Cárcel Municipal de Long Beach con una orden de arresto por homicidio vehicular relacionado con el accidente de octubre de 2025.

La mujer sospechosa está bajo custodia de las autoridades con una fianza de $200,000 dólares.

Los detectives presentaron ante la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles el caso relacionado con el accidente del 6 de octubre, mientras que esta semana presentarán ante la fiscalía el caso relacionado con el percance del 4 de enero de 2026.

En su comunicado, el LBPD informó que solo el accidente de enero se consideraba un caso de choque y fuga.

El accidente fatal de enero se suma al conteo de 2026, después de que la ciudad de Long Beach registrara en 2025 uno de los años más mortales para conductores y peatones.

De acuerdo con las autoridades, el año pasado, al menos 54 personas fallecieron en accidentes de tránsito en Long Beach.

Si alguna persona tiene información relacionada con los dos accidentes, debe comunicarse con el Equipo de Investigación de Colisiones al 562-570-7110.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse con LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

