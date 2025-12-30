Hispana es nombrada como subjefa de la policía de Long Beach

El Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) anunció el nombramiento de la comandante hispana Norma Carrillo como subjefa de la corporación.

En un comunicado de prensa, el LBPD informó que la comandante Carrillo asume el cargo a partir del 10 de enero de 2026.

De acuerdo con el jefe del LBPD, Wally Hebeish, Carrillo ha demostrado un firme compromiso con el futuro del departamento de policía y con la seguridad pública de Long Beach, destacando su énfasis en la educación y en el desarrollo profesional.

“La subjefa Carrillo ha demostrado claramente su compromiso con el futuro de nuestro departamento de policía y la seguridad de nuestra ciudad“, expresó Hebeish.

“No tengo ninguna duda de que destacará en su nuevo cargo, a la vez que seguirá ayudándonos a impulsar el progreso del departamento y a brindar un excelente servicio a toda la comunidad de Long Beach”, agregó.

Norma Carrillo se incorporó como recluta al Departamento de Policía de Long Beach en el año 2000, ascendió a sargento en 2018, a teniente en 2022 y a comandante en 2024, en su trayectoria a ser nombrada como subjefa a partir de enero de 2026.

En el LBPD, la oficial hispana se ha desempeñado en Asuntos Internos, Delitos Sexuales, Delitos Informáticos, en la Academia de Policía y en la Oficina de Policía Constitucional.

Como comandante, Carrillo supervisó la División de Entrenamiento y Apoyo Táctico, y recientemente destacó como jefe de personal en la Oficina del Jefe de Policía.

También desempeñó un papel clave en programas del LBPD, como el Programa de Apoyo entre Pares, el Programa de Cadetes y el Equipo Baker a Las Vegas, donde destacó como vicepresidenta y corredora.

Carrillo también se involucró activamente en la comunidad en eventos de apoyo a las Olimpiadas Especiales del Sur de California.

“Asumir un rol de mayor liderazgo dentro del departamento de policía, que sirve a la comunidad donde crecí, es profundamente significativo y una lección de humildad“, expresó Carrillo.

Entre sus futuras responsabilidades como subjefa del LBPD, Norma Carrillo supervisará la Oficina de Apoyo.

“Agradezco la oportunidad de liderar y contribuir a la comunidad que ayudó a forjar mi camino“, reiteró la próxima subjefa del LBPD.

Carrillo tiene una licenciatura en Ciencias en Estudios Ocupacionales de la Universidad Estatal de California, Long Beach, y una maestría en Ciencias en Liderazgo en Aplicación de la Ley y Seguridad Pública de la Universidad de San Diego.

Además, la oficial hispana se graduó del programa de Liderazgo de Long Beach.

