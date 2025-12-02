Acusan a padre y madrastra del asesinato de bebé de 14 meses en Long Beach

El padre y la madrastra de una niña de 14 meses fueron acusados del cargo de asesinato y de otros cargos por la tortura y muerte de la menor, en Long Beach.

En un comunicado, la Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles acusó a Alfredo y Kelly Muñoz, de 40 y 34 años, respectivamente, del crimen contra la bebé, así como de los cargos de tortura y agresión a un niño causándole la muerte.

Alfredo Muñoz, Jr. of Long Beach and his wife, Kelly Anelalani Muñoz, were charged yesterday with torturing and killing his 14-month-old daughter last month.



Both individuals face one count each of murder, torture and assault on a child causing death. pic.twitter.com/klIbPJX6zI — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) December 2, 2025

Se informó que la audiencia de lectura de cargos contra la pareja hispana se retrasó hasta el 16 de diciembre en el Palacio de Justicia de Long Beach.

“La trágica muerte de esta pequeña niña es un doloroso recordatorio de la sagrada responsabilidad que todos compartimos de proteger a nuestros hijos de todo daño“, expresó el fiscal Nathan Hochman en el comunicado.

“Nuestra oficina se compromete a buscar justicia para Tilly y a garantizar que los responsables rindan cuentas con todo el peso de la ley”, agregó.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que, el 7 de noviembre, los oficiales acudieron inicialmente al Miller Children’s Hospital después de recibir denuncias de abuso infantil.

La niña de 14 meses, identificada como Tilly, falleció el 10 de noviembre tras estar conectada a un soporte vital, debido a las lesiones de abuso de las que fue víctima.

“A través de su investigación continua, los detectives de homicidios determinaron que había habido abuso continuo hacia la niña y que la muerte de la víctima fue resultado del abuso de su padre y de su madrastra“, dijo la policía de Long Beach.

La pareja hispana fue arrestada el 25 de noviembre e ingresada en la prisión de Long Beach, inicialmente sin tener derecho a fianza.

Las autoridades no revelaron detalles sobre la naturaleza exacta del abuso, pero la policía dijo que la niña tenía signos visibles de trauma.

De ser declarados culpables de los cargos, la pareja hispana enfrenta una sentencia máxima de 32 años a cadena perpetua en una prisión estatal. Se les fijó una fianza de $3 millones de dólares a cada uno.

Si alguna persona tiene información adicional que ayude en las investigaciones, debe comunicarse con los detectives de homicidios Ethan Shear o Kelsey Myers al 562-570-7244.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

