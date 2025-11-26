Tres hombres son acusados del asesinato de la cantante ‘DELAROSA’ en Los Ángeles

Tres hombres fueron acusados este miércoles del homicidio de la cantante latina María de la Rosa, conocida como “DELAROSA”, que se cometió la madrugada de este sábado 22 de noviembre en el vecindario de Northridge, en Los Ángeles.

En un comunicado, la fiscalía del condado de Los Ángeles informó que Francisco Otilio Gaytán, de 27 años; Benny LiconGómez, de 27, y Eduardo López, de 20 años, fueron señalados como sospechosos de matar a “DELAROSA”, de 22 años, en un tiroteo estilo emboscada.

Murder charges have been filed against three men accused of fatally shooting rising Latino music artist DELAROSA during an ambush-style attack in Northridge on Nov. 22. pic.twitter.com/xB11Tl3bis — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) November 26, 2025

Los tres sujetos fueron acusados de un delito grave de asesinato y dos de intento de robo en segundo grado. De ser declarados culpables, los tres hombres, todos de Northridge, enfrentan sentencias a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

María de la Rosa fue atacada a balazos mientras se encontraba en el interior de un automóvil estacionado en compañía de otras dos personas alrededor de la 1:25 a.m. del sábado 22 de noviembre en Northridge.

De acuerdo con los fiscales, Gaytán, LiconGómez y López presuntamente se acercaron al vehículo de las tres víctimas, que se encontraba estacionado en Bryant Street, cerca de Tampa Avenue, en Northridge, para exigir dinero y dispararon, lesionando a los tres ocupantes.

La cantante latina fue trasladada por un particular a un hospital local, pero falleció a causa de las lesiones de bala. Las otras dos víctimas sufrieron heridas graves y sus identidades no han sido reveladas por las autoridades.

Gaytán fue arrestado por las autoridades el mismo sábado 22 de noviembre, mientras que a LiconGómez se le detuvo al día siguiente. López se encuentra prófugo y ya se emitió una orden de arresto en su contra.

La comparecencia de Gaytán está programada para el 7 de enero de 2026 en el Tribunal del Valle de San Fernando. Está bajo custodia con una fianza de $2,180,000 dólares.

LiconGómez tenía programada su comparecencia este miércoles 26 de noviembre, también en el Tribunal del Valle de San Fernando. Se le fijó una fianza de $2,280,000 dólares.

La cita de López ante un tribunal quedó con fecha pendiente hasta su arresto, y de antemano tiene fijada su fianza en $2,205,000 dólares.

“Se trata de un ataque despiadado y selectivo que le arrebató la vida a una joven artista y causó un profundo trauma de por vida a su familia y a los dos sobrevivientes”, expresó el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en su comunicado.

“Mi oficina llevará este caso con determinación para garantizar que los responsables rindan cuentas por esta violencia sin sentido y mortal“, añadió.

En agosto, la cantante “DELAROSA” lanzó el sencillo “No me llames”. Tres semanas antes del ataque, en sus redes sociales, la artista publicó fotos en un estudio de grabación y mencionó que estaba trabajando en nueva música.

