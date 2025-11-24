Cantante latina muere a balazos en vecindario de Los Ángeles

Una cantante latina murió a balazos la madrugada de este sábado en el Valle de San Fernando, informó este lunes el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

María de la Rosa, conocida como “Delarosa“, de 22 años, falleció por el tiroteo que ocurrió poco antes de la 1:30 a.m. de este sábado 22 de noviembre en Bryant Street, al este de Tampa Avenue, en el vecindario de Northridge, dijeron las autoridades.

LAPD News: Murder Investigation in Devonshire Area pic.twitter.com/MTF3PyAPPM — LAPD PIO (@LAPDPIO) November 24, 2025

“Los testigos describieron haber visto a dos sospechosos acercarse a un vehículo estacionado en Bryan Street. Se dispararon varias balas contra las víctimas que estaban estacionadas en la zona en su vehículo“, dijeron funcionarios del LAPD en un comunicado que se emitió la mañana de este lunes.

La policía de Los Ángeles dijo que tres personas se encontraban en el interior del automóvil en el momento en que ocurrió la balacera, que causó lesiones a las tres víctimas.

Durante la primera etapa de la investigación, la policía dijo que una de las víctimas, una mujer de unos 20 años, había sido trasladada por un particular a un hospital cercano, donde falleció más tarde. Las otras dos personas se reportaban el sábado en estado crítico.

Este lunes, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que la mujer que falleció era la cantante “Delarosa”, de 22 años.

Las otras dos víctimas del tiroteo en el vecindario de Northridge permanecen sin ser identificadas por las autoridades.

De acuerdo con varios informes, se menciona que María de la Rosa era una cantante, quien en agosto pasado lanzó la canción “No me llames”.

En su publicación más reciente en la red social Instagram, de hace tres semanas, se observa a la cantante en un estudio de música: “Ocupada cocinando en el Stu… No me llames. Ya es tiempo. GAME TIME BABY”, escribió en su último mensaje.

El LAPD dijo que se mantiene bajo investigación el motivo por el que ocurrió la balacera. Hasta la tarde de este lunes no se tenían registros de algún arresto relacionado con este incidente.

Si alguna persona tiene información que ayude a la investigación de este tiroteo, debe comunicarse con el detective Simonyan o con el detective López, de la Unidad de Homicidios de la Oficina del Valle del LAPD, al 818-374-9550.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

