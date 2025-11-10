De origen hispano, policía que fallece en accidente en Los Ángeles

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) identificó este lunes a Bailey Magana como el oficial fuera de servicio que murió la madrugada de este sábado en un accidente automovilístico en Santa Clarita.

Magana, de 25 años y quien estaba asignado a la División Mission, conducía por el barrio de Saugus, en Santa Clarita, cuando su automóvil se salió de la carretera, se impactó contra un poste y se incendió.

On behalf of Sheriff Robert Luna and the men and women of The Los Angeles County Sheriff’s Department, we send our thoughts and prayers to the @LAPDHQ and the Magana family.



Repost from LAPD:

It is with deep sorrow that we share the tragic loss of Police Officer II Bailey… pic.twitter.com/lch3zeqF8w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) November 10, 2025

“El sábado por la mañana, en un accidente de tránsito fuera de servicio en Santa Clarita, el oficial Magana falleció”, publicó el jefe del LAPD, Jim McDonnell, en la página del departamento de policía en Facebook.

“Deja atrás a una esposa amorosa, tres hijos pequeños, padres devotos, hermanos e innumerables compañeros de trabajo y amigos que lloran esta pérdida inimaginable”, agregó McDonnell.

El percance ocurrió en la intersección de Cinema Drive y Bouquet Canyon Road, donde quedó el automóvil Tesla del oficial de policía destruido por el fuego.

Magana era un oficial que se unió al Departamento de Policía de Los Ángeles en 2021, asignado a la División Mission, en el Valle de San Fernando.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo que el percance se reportó aproximadamente a las 2:14 a.m. del sábado y que ocurrió cerca de Valencia Mart Shopping Center.

Las unidades del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles fueron las primeras en llegar y encontraron el automóvil Tesla envuelto en llamas, con el oficial Magana como víctima fatal.

Familiares y amigos colocaron este domingo un memorial improvisado con flores y velas en honor al policía Magana.

El accidente automovilístico se mantiene bajo investigación para determinar las causas por las que ocurrió.

