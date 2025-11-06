Exmiembro de Lakers dispara a intrusos durante intento de robo en Los Ángeles

Un exjugador de los Lakers hizo varios disparos contra sospechosos que intentaron un allanamiento de morada al mediodía de este miércoles en una residencia en Los Ángeles, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó este jueves que Christian Wood, exjugador del equipo angelino de la NBA, utilizó un arma de fuego durante el intento de robo que ocurrió alrededor de la 1:00 p.m. en el área de Sherman Oaks.

La policía de Los Ángeles dijo que había personas en el interior de la residencia, ubicada en la cuadra 14800 de Otsego Street, en el momento en que el grupo intentó ingresar a la fuerza rompiendo la puerta trasera.

Sigue leyendo: Asalto en Los Ángeles: residentes son amarrados por ladrones

Entre las personas que se encontraban en la casa estaba Wood, quien se enfrentó a los sospechosos y disparó unas tres o cuatro veces al suelo, dijo el LAPD.

Cuando ocurrieron los balazos, los presuntos ladrones, asustados, escaparon del lugar a bordo de un Jeep Cherokee gris en dirección a Sepúlveda Boulevard.

Ninguna persona sufrió heridas en este incidente.

Sigue leyendo: Vecindario del Valle de San Fernando reporta aumento en robos en casas

Por la tarde del miércoles, investigadores del LAPD registraron la propiedad en busca de pruebas que ayuden a identificar a los sospechosos.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que ninguna persona fue detenida en relación con este incidente, y mencionó que los sospechosos no tuvieron tiempo para sustraer algún objeto de la residencia.

De acuerdo con la cadena NBC, vecinos dijeron que la propiedad donde ocurrió el intento de allanamiento de morada se utiliza como alquiler vacacional.

Sigue leyendo: Ladrones atacan a residente en su propia casa en Los Ángeles

Los residentes de la zona se mostraron preocupados por el intento de robo a plena luz del día, y algunos de ellos expresaron que tomarán medidas para incrementar la seguridad en sus propiedades, como cerrar con llave las puertas de sus casas, en un vecindario residencial aparentemente seguro.

Wood, oriundo de Long Beach, fue dado de baja por los Lakers tras la temporada 2023-2024 de la NBA debido a una lesión. Actualmente es agente libre.

Sigue leyendo:

· Violento asalto deja a mujer en situación crítica en lujosa propiedad en Santa Bárbara

· Secuestrado y liberado: drama en oeste de Los Ángeles

· Sujeto irrumpe en residencia de la actriz Jennifer Aniston en Los Ángeles