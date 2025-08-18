Asalto en Los Ángeles: residentes son amarrados por ladrones

Dos residentes de Los Ángeles fueron sorprendidos este domingo por ladrones enmascarados, quienes los amarraron con bridas mientras cometían un allanamiento de morada con robo, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió poco antes de las 6:00 a.m. en la cuadra 1900 Mathews Avenue, en el área de Redondo Beach, lugar en el que se registró una gran presencia policial mientras se efectuaban las investigaciones.

Inicialmente, la actividad de los policías no fue por el allanamiento de morada y robo, sino por un incidente relacionado con un arma de fuego.

El Departamento de Policía de Redondo Beach informó que aproximadamente a las 5:52 a.m. se recibió una llamada para denunciar a un sospechoso que apuntaba con un arma de fuego a otra persona en el interior de un vehículo en una calle residencial.

Las autoridades dijeron que la llamada al 911 se desconectó antes de obtener una ubicación detallada, pero los oficiales pudieron rastrear el teléfono de la persona que se comunicó hasta la cuadra 1900 Mathews Avenue.

Cuando los agentes llegaron al vecindario, comenzaron a inspeccionar la zona y contactaron a los residentes para obtener información sobre el incidente relacionado con el arma de fuego.

Durante la revisión, los policías tuvieron conocimiento de que dos residentes habían sido víctimas de un allanamiento de morada con robo, mientras que los sospechosos acababan de escapar a pie momentos antes de la llegada de los oficiales.

Según las primeras investigaciones, las dos víctimas, cuyas identidades no se dieron a conocer de forma inmediata, habían estado atadas en su domicilio durante un tiempo antes de que huyeran los ladrones.

Informes no confirmados del servicio de noticias Traffic News Los Ángeles, según la policía y testigos en el lugar, indican que los dos residentes permanecieron atados durante poco más de dos horas mientras se cometía el robo en su casa.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Redondo Beach acudieron para atender a los dos residentes, quienes sufrieron lesiones leves. Uno de ellos fue trasladado a un hospital local, donde se reportó en condición estable.

A pesar de tener tiempo para escapar a pie, los oficiales de la policía de Redondo Beach los persiguieron y lograron detenerlos sin mayores incidentes.

El Departamento de Policía de Redondo Beach identificó a los sospechosos del roco y allanamiento de morada como Jesús Vélez, de 31 años y residente de Rochester, Nueva York, y Draven Luna, de 21 años, de Queens, Nueva York.

Los dos sospechosos fueron trasladados a la cárcel de Redondo Beach acusados de numerosos cargos, incluidos robo, allanamiento y secuestro, con una fianza de $100,000 dólares para cada uno, dijo la policía.

“Los detectives de la División de Investigaciones del Departamento de Policía de Redondo Beach investigan las circunstancias específicas y el motivo de los delitos“, dijo el RBPD.

“En esta etapa de la investigación, los detectives no creen que haya más sospechosos pendientes y no hay indicios de una amenaza para la comunidad“, agregó el departamento de policía.

Se solicitó que si alguna persona tiene información relacionada con este incidente se comunique con el detective Coates al 310-379-2477, extensión 3506, o a la línea de información del Departamento de Policía de Redondo Beach por mensaje de texto al 310-339-2362.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede enviar un correo a crimetips@redondo.org.

