Captura de presunto responsable de tiroteo fatal en Los Ángeles

Un hombre, presunto sospechoso de provocar un tiroteo que dejó a una persona muerta la tarde de este lunes en el centro de Los Ángeles, fue sometido con munición no letal por parte de oficiales de la policía.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que los agentes respondieron a una posible balacera en curso aproximadamente a las 3:25 p.m. en el área de 5th Street y Los Ángeles Street.

No estaba claro qué ocurrió antes de la llegada de las autoridades y los detalles son limitados, pero videos en el lugar mostraron a una víctima que estaba tendida en la acera cubierta con una sábana blanca mientras los detectives colocaban una carpa en el lugar.

Mientras tanto, a menos de media milla de distancia, en el área de 4th Street y Spring Street, se registraba una fuerte presencia de oficiales de policía, que estaban con las armas desenfundadas cubriéndose detrás de una patrulla mientras un sospechoso, aparentemente armado, se negaba a rendirse.

El sujeto parecía tener un arma de fuego en su mano derecha, y en un momento levantó las manos antes de apuntar el arma a su cabeza, dándole la espalda a los oficiales y caminando desde el medio de la calle hacia la acera, donde fue alcanzado por la munición no letal disparada por los agentes del LAPD.

Sin soltar el arma, el sujeto cayó al suelo, y volvió a ser alcanzado por los disparos no letales de los oficiales de la policía.

Instantes después, los oficiales se acercaron lentamente al sospechoso desde el vehículo policial, hasta rodearlo para desarmarlo.

Después de asegurar la zona, los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) entraron en acción para brindar atención médica al sospechoso, que estaba en calidad de detenido.

Hasta las primeras horas de la noche de este lunes se desconoce la condición de salud del sospechoso, aunque se encontraba consciente y respirando en el momento en que llegaron los servicios médicos del LAFD, quienes lo trasladaron en ambulancia a un hospital local.

Ante la situación de emergencia, las autoridades emitieron una alerta de tráfico para el área de 5th Street y Main Street, así como para 4th Street y Spring Street.

El LAPD dijo que los automovilistas deben esperar grandes demoras debido a que la investigación de este incidente puede ampliarse a varias calles en el centro de la ciudad de Los Ángeles.

