Hispana arrestada tras descubrirse un cuerpo en un vehículo en Los Ángeles

Una mujer hispana fue arrestada como sospechosa de asesinato después de que se descubriera un cuerpo en el interior de un automóvil en un patio de grúas en el sur de Los Ángeles, informaron este jueves las autoridades.

Sandra Romo Díaz, de 52 años y residente de Los Ángeles, fue detenida el 16 de septiembre, una semana después de que el cuerpo de una persona fuera encontrado dentro de un vehículo en Al’s Towing, en St. Andrews Place.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que Romo Díaz permanece bajo custodia de las autoridades tras su arresto después de la presentación de órdenes de allanamiento en varios lugares.

Las autoridades descubrieron los restos el martes 9 de septiembre e instalaron una carpa blanca sobre un automóvil Honda que estaba estacionado en el patio de grúas. Al parecer, la parte trasera del vehículo había sido quemada.

Hasta este jueves 2 de octubre, el cuerpo encontrado en el interior del automóvil no había sido identificado.

Se trata de un caso distinto al relacionado con la adolescente hispana Celeste Rivas, de 15 años, cuyos restos fueron descubiertos el 8 de septiembre en un automóvil Tesla a nombre del cantante D4vd en un patio de grúas de Hollywood.

Las autoridades no han reportado personas arrestadas en relación con la desaparición y el fallecimiento de Celeste Rivas.

