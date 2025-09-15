Ciudad y condado de Los Ángeles demandados por muerte de niño hispano

La familia del niño Óscar Omar Hernández, de 13 años, de Los Ángeles, que fue asesinado y cuyo cuerpo fue encontrado en el condado de Ventura en abril, presentó este lunes una demanda legal contra la ciudad y el condado de Los Ángeles.

Los restos del menor fueron encontrados al costado de una carretera en Oxnard la tarde del 2 de abril, después de haber sido reportado como desaparecido.

Mario García Aquino, de 43 años, es el presunto responsable de la muerte del joven hispano. García Aquino era entrenador de fútbol de Óscar Omar y enfrenta un cargo de asesinato con la circunstancia especial de asesinato durante la comisión o intento de comisión de actos lascivos contra un niño.

De acuerdo con los fiscales, García Aquino mató a Óscar Omar Hernández el 28 de marzo en Lancaster y arrojó el cuerpo al costado de la carretera en Oxnard.

Los familiares del menor anunciaron en conferencia de prensa que se presentaron las demandas, que establecen que Óscar fue sometido al acoso y abuso sexual por parte de García Aquino porque la ciudad y el condado no efectuaron una verificación de antecedentes exhaustiva del entrenador.

“Quiero justicia para mi hermanito”, expresó el hermano de Óscar, Daniel Hernández Bautista, quien contuvo las lágrimas mientras hacía su declaración a la prensa.

La madre del pequeño también se pronunció y envió un mensaje al presunto asesino de su hijo.

“Pido justicia. Que caiga todo el peso de la ley sobre este monstruo que tanto daño le hizo a un niño inocente que no pudo defenderse”, dijo la madre.

Los familiares expresaron que, si bien García Aquino no era un empleado de la ciudad o del condado, ambas entidades eran responsables de investigarlo adecuadamente antes de permitirle entrenar en sus campos.

“Cuando un entrenador tiene que usar los campos, debe completar ciertos trámites, permisos, seguros y demás. La ciudad y el condado (de Los Ángeles) no hicieron lo suficiente en su supervisión“, declaró uno de los abogados de la familia, Michael Carrillo.

La familia de Óscar Omar señaló también a la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles al decir que fue lenta su investigación sobre las denuncias previas en contra de García Aquino, incluida una denuncia penal por abuso sexual en 2022 y una acusación criminal en su contra en 2024.

“Ese caso no se presentó sino hasta 11 meses después, cuando Óscar Omar ya había desaparecido. Si se hubiera solucionado ese atraso, esta familia podría no estar aquí sufriendo este inmenso trauma y tragedia”, añadió Carrillo.

Los abogados no revelaron el monto que se pide por daños y perjuicios a la ciudad y al condado de Los Ángeles, pero la madre declaró que espera que los padres de otros niños que pudieron haber sido abusados sexualmente por García Aquino también se presenten.

“Este monstruo estaba rodeado de niños inocentes. Estaba rodeado de muchísimos niños. Quién sabe el daño que les hizo a todos los niños que lo rodeaban“, expresó Carrillo.

