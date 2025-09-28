Crisis en Los Ángeles: arrestan a hispano por crimen de su esposa abogada

Un hispano de 25 años fue arrestado en el condado de Ventura después de que se encontrara el cuerpo de su esposa, una abogada de inmigración, que había sido mutilado, en Los Feliz, en Los Ángeles.

Jonathan Rentería se encuentra bajo custodia de las autoridades en el Centro Correccional Twin Towers, en Los Ángeles, con una fianza de $4 millones de dólares.

El hispano fue arrestado en Newbury Park, condado de Ventura, con lesiones en la muñeca. El hombre enfrenta cargos de asesinato, mutilación y contacto sexual con restos humanos, de acuerdo con una denuncia presentada ante la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

El cuerpo de la víctima, June Bunyan, de 37 años y originaria del Reino Unido, fue encontrado el 11 de septiembre en su apartamento de Franklin Avenue, en Los Feliz, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Oficiales respondieron a una llamada que reportó un olor a carne en descomposición en un complejo de apartamentos de Franklin Avenue. En el lugar, los policías encontraron extremidades de un cuerpo en una bolsa de plástico.

Investigadores del LAPD dijeron que se sospechaba que la víctima había sido asesinada el 4 de septiembre.

De acuerdo con el Departamento del médico forense del condado de Los Ángeles, la causa de la muerte de June fueron lesiones traumáticas en el cuello, por lo que el caso se declaró como homicidio.

Amigos cercanos a Jonathan y June mencionaron que, recientemente, la pareja había tenido un bebé, mientras que vecinos del sospechoso dijeron que el hispano había ocultado a su familia el matrimonio y el nacimiento de su bebé.

Según el diario The Sun, documentos judiciales dicen que Rentería había sido encontrado en la habitación de un hotel sangrando, con una herida en la muñeca y una nota en la que admitía ser el responsable del crimen de su esposa.

Los fiscales dijeron que, en una entrevista grabada, Rentería declaró que tuvo una discusión con su esposa sobre su incapacidad para perder peso después del embarazo, mientras que la mujer comenzó a hacer maletas y amenazó al hispano con no permitirle ver a su hija en ninguna ocasión.

Rentería trabajaba en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y tiene programado presentarse ante un tribunal en septiembre.

June era originaria de la isla de Arran, en Escocia, y obtuvo un título en derecho de la Universidad Robert Gordon, en Aberdeen, en el Reino Unido.

Los familiares de June en Escocia dijeron que la mujer tenía varios títulos, por lo que se mudó a Estados Unidos con el propósito de presentar el examen de derecho y convertirse en abogada defensora.

En 2024, June estableció Rentería Paralegal Services, especializada en derecho migratorio, y se preparaba para presentar el examen de la barra de abogados de California.

“June era conocida por su personalidad vibrante, su risa contagiosa y su corazón profundamente compasivo”, dijo la mejor amiga de Bunyan, Vicky Tulika, organizadora de una página de GoFundMe en la que solicitan donaciones económicas.

Los familiares en el Reino Unido esperan recaudar los suficientes fondos para trasladar los restos de June de regreso a Escocia.

“Estamos apoyando a la familia de una mujer británica que murió en Estados Unidos y mantenemos contacto con las autoridades locales”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido en un comunicado.

