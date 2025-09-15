Sospechoso herido a tiros tras enfrentamiento con la policía en Los Ángeles

Un hombre fue herido por oficiales de la policía, quienes abrieron fuego después de que el sospechoso supuestamente les apuntara con un arma de fuego luego de una persecución a pie la noche de este domingo en el vecindario de Boyle Heights, en Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que, aproximadamente a las 10:45 p.m., oficiales de la Unidad Hollenbeck Gang Enforcement se encontraban patrullando el área de North Fickett Street y Boulder Street cuando se encontraron con el sospechoso.

LAPD News: OIS investigation underway in Hollenbeck Div. No ofcrs or bystanders injured. Fickett/Boulder St. closed.



Prelim info: Around 10:45 pm, Hollenbeck Gang Enforcement ofcrs were patrolling in the area of Fickett and Boulder St. when they encountered an armed suspect. — LAPD PIO (@LAPDPIO) September 15, 2025

De acuerdo con las autoridades, el sujeto huyó hacia un callejón que se encuentra detrás de un complejo de apartamentos en la cuadra 2400 de Boulder Street, sitio donde sacó un arma, lo que provocó un tiroteo en el que estuvo involucrado un oficial de policía.

Sigue leyendo: Policía de Los Ángeles encuentra un cadáver dentro de un Tesla confiscado y registrado a nombre del cantante D4vd

El hombre, que no fue identificado hasta la mañana de este lunes, fue alcanzado por los disparos de los oficiales.

Los servicios de emergencia del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) trasladaron al sospechoso a un hospital, donde fue atendido y se reportó en condición estable. El sujeto se encuentra en calidad de detenido.

El LAPD dijo que la pistola que portaba el sospechoso fue recuperada en el lugar donde ocurrió el tiroteo, cerca de la intersección de Fickett y Boulder, área que permaneció cerrada mientras los detectives llevaban a cabo la investigación del incidente.

Sigue leyendo: Policía de Los Ángeles deja de proteger a la exvicepresidenta Harris

Ningún oficial de la policía de Los Ángeles sufrió lesiones por la balacera.

Durante la reunión de la comisión de policía del martes 9 de septiembre, el jefe del LAPD, Jim McDonnell,, dijo que los tiroteos en los que están involucrados oficiales del departamento tuvieron un incremento del 50% con respecto al año pasado.

McDonnell dijo que, en lo que va de 2025, el LAPD registraba hasta el 9 de septiembre 31 tiroteos relacionados con oficiales de policía, en comparación con los 21 que se tuvieron en el mismo periodo el año pasado, lo que representa un aumento del 47.6%.

Sigue leyendo: Mujer fallece en accidente que involucra a un conductor ebrio en Los Ángeles

“El promedio de cinco años es de 32 incidentes anuales. Con 31 ya en los primeros nueve meses, los totales de fin de año están en camino de alcanzar, o posiblemente superar, el promedio histórico, dado que quedan cuatro meses para que termine 2025″, expresó McDonnell.

Antes del incidente de este domingo en Boyle Heights, el miércoles 10 de septiembre ocurrió otro tiroteo relacionado con oficiales del LAPD, con la muerte de una persona en North Hills.

Sigue leyendo:

· Encuentran a hermanos hispanos desaparecidos en Los Ángeles

· SWAT controla situación y arresta a hombre armado en Los Ángeles

· Capturado en Los Ángeles individuo relacionado con crimen en Washington