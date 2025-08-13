Capturado en Los Ángeles individuo relacionado con crimen en Washington

Un sospechoso de cometer un crimen por apuñalamiento en el estado de Washington fue arrestado este martes en Los Ángeles, confirmó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD).

Alexander Lee Rogers, de 51 años, fue detenido la tarde de este martes en un lugar de la ciudad de Los Ángeles que no fue revelado por las autoridades, aunque se cree que ocurrió cerca de Koreatown.

Terumi Homicide Suspect in Custody.



Alexander Lee Rogers of Longview has been arrested by the Los Angeles Police Department. Rogers was wanted in connection with the murder of Dawn Peters, 64, and the attempted murder of Andrew Peters, 73… https://t.co/cRMOrXiUTx pic.twitter.com/L96dSRX3mA — LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) August 12, 2025

La detención de Rogers ocurrió aproximadamente una hora después de que las fuerzas del orden establecieron un perímetro de vigilancia en un vecindario residencial en Woodland Hills después de que se recibieron informes sobre un posible avistamiento del sujeto.

Sigue leyendo: ICE detiene a joven hispano con discapacidad en escuela de Los Ángeles

Se sospechaba la presencia de Rogers en el área de Los Ángeles después de que un automóvil que se creía pertenecía al sujeto fue encontrado abandonado en la cuadra 23000 de Calabasas Road, en Woodland Hills.

Las autoridades también encontraron imágenes de cámaras de vigilancia en las que se observa a Rogers antes de abandonar el automóvil BMW negro parcialmente pintado con aerosol.

Rogers era buscado por el homicidio por apuñalamiento de una mujer de 64 años y el intento de homicidio de un hombre de 73 años en la localidad de Longview, en el estado de Washington, según el Departamento de Policía de Longview.

Sigue leyendo: Policía arresta a hispano que baleó a conductor tras atropello en East Hollywood

Una docena de vehículos policiales acudió al área de Mulholland y San Feliciano Drive, en una movilización que paralizó el tráfico vehicular en el área de Woodland Hills.

Cerca de las 2:00 p.m., se había retirado la mayoría de las patrullas desplegadas en la zona sin que se hubiera reportado algún arresto.

Más tarde, funcionarios del LASD y un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmaron que el sospechoso había sido arrestado en una zona que no estaba relacionada con el área de registro en Woodland Hills.

Sigue leyendo: Dos muertos y seis heridos por disparos en el centro de Los Ángeles

Rogers fue detenido por oficiales del LAPD asignados a la División Olympic, que abarca partes del centro-oeste de Los Ángeles, incluidas partes de Koreatown, Echo Park, Silverlake y el Distrito Westlake.

Al parecer, Alexander Lee Rogers trabajaba como personal de mantenimiento en el domicilio de Dawn Peters, de 64 años, y de su cuñado, Andrew Peters, de 73 años.

Dawn Peters falleció a causa de las heridas por apuñalamiento, mientras que Andrew Peters se encontraba en estado crítico, pero posteriormente fue dado de alta del hospital.

Sigue leyendo: Tragedia en guardería de Los Ángeles: dos mujeres heridas por disparos

Además del presunto crimen, Rogers tiene una condena por un ataque violento con machete contra dos personas. Fue declarado culpable de agresión en primer grado y hace 10 meses había sido liberado después de cumplir una sentencia de 20 años en prisión.

Sigue leyendo:

· Vecindario del Valle de San Fernando reporta aumento en robos en casas

· Operativo policial en Los Ángeles debido a alerta de explosivos

· Conductor involucrado en atropello en Los Ángeles con historial delictivo