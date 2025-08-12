Buscan en el sur de California a sospechoso de crimen en el estado de Washington

Autoridades buscan en el sur de California a un hombre sospechoso de cometer un crimen por apuñalamiento en el estado de Washington después de que su automóvil fue encontrado en el área de la ciudad de Calabasas, en el condado de Los Ángeles.

Los detectives buscan a Alexander Lee Rogers, de 51 años, quien estaría prófugo en California después de presuntamente apuñalar a dos personas, matando a una de ellas, antes de huir del estado de Washington. Se cree que el sujeto está armado y debe ser considerado peligroso.

Homicide suspect Alexander Lee Rogers wanted by Longview PD in Washington. Suspect’s vehicle found unoccupied & recovered at the 23000 block of Calabasas Rd in Calabasas. He may still be in the surrounding area. If you see him call 911, do not approach.https://t.co/rl7cQ37vIP pic.twitter.com/OQXYqjWJP4 — LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) August 11, 2025

Lee Rogers es sospechoso de apuñalar a Andrew Peters, de 73 años, y a su cuñada, Dawn Peters, de 64 años, quien más tarde falleció como consecuencia de las lesiones.

“Esto es una angustia inimaginable. Cada miembro de la familia está devastado, cada uno sufre a su manera, así que, por favor, todos oren por ellos”, expresó Jill Nunes, amiga de la familia de las víctimas.

De acuerdo con las autoridades, Lee Rogers habría cometido el doble apuñalamiento poco antes del mediodía del martes 5 de agosto en el domicilio de las víctimas, en Longview, Washington.

“Es un caso terrible. Por lo que sabemos, los conocía por un antiguo contacto familiar y es posible que les haya estado haciendo algunos trabajos de mantenimiento en la casa durante los últimos meses“, dijo el capitán Brandon McNew, del Departamento de Policía de Longview.

McNew mencionó que Rogers comenzó con los trabajos de mantenimiento después de que recientemente cumpliera una condena de 20 años en prisión por un intento de asesinato a principios de la década de 2000, cuando atacó a personas con un machete.

El 5 de agosto, unas dos horas antes del apuñalamiento en Longview, oficiales de la policía tuvieron una interacción con Rogers en un estacionamiento, lo que quedó grabado en una cámara corporal.

“Tuvo algunos problemas con la matrícula de su vehículo en un estacionamiento, así que el oficial lo abordó. No hubo nada delictivo, ameritaba una advertencia verbal“, explicó McNew.

Los detectives dijeron que Rogers, tras presuntamente cometer el doble apuñalamiento, escapó del estado de Washington, condujo más de 1,000 millas y abandonó su automóvil en el sur de California.

Este lunes, alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles encontraron un automóvil que coincidía con el que utilizaba el sospechoso.

El vehículo fue encontrado cerca de una ruta de senderismo en la cuadra 23000 de Calabasas Road.

Los detectives advirtieron que el sospechoso podría estar armado y debe ser considerado peligroso, por lo que pidieron que se llame al 911 en caso de que lo identifiquen.

Se describió a Rogers como un hombre blanco, de 6 pies 2 pulgadas de estatura y con un peso de 190 libras. Viajaba en un automóvil BMW negro parcialmente pintado con aerosol, con matrícula de Washington BNU8712.

