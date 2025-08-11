Detenido hispano por presunto crimen de mujer en Costa Mesa

Un hispano fue arrestado como sospechoso de matar a puñaladas a una joven de 15 años en la ciudad de Costa Mesa, en el condado de Orange.

Matthew Juárez, de 31 años y presunto miembro de una pandilla, fue detenido en Anaheim por su supuesta participación en el crimen de la adolescente.

Police arrest suspected gang member for the fatal stabbing of 15-year-old girl https://t.co/e91GAVaEzy — Costa Mesa Police (@CostaMesaPD) August 10, 2025

El apuñalamiento ocurrió aproximadamente a las 12:30 p.m. de este sábado en la cuadra 700 de Shalimar Drive, según informó el Departamento de Policía de Costa Mesa (CMPD) en un comunicado de prensa.

“Oficiales del CMPD y paramédicos del Departamento de Bomberos y Rescate de Costa Mesa (CMFR) acudieron al lugar y encontraron a una joven de 15 años en el suelo con una puñalada que ponía en peligro su vida“, dijeron las autoridades.

Después de que los paramédicos le aplicaron los primeros auxilios, incluyendo RCP, fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció un par de horas después como resultado de las lesiones.

La policía de Costa Mesa dijo que el nombre de la víctima se mantiene en reserva debido a su edad y a la naturaleza de la investigación.

Después de las primeras investigaciones, se identificó a Matthew Juárez como el presunto responsable del apuñalamiento.

Las autoridades informaron que Juárez fue arrestado la noche de este sábado en su domicilio en la ciudad de Anaheim, localizada a unas 19 millas de Costa Mesa, con la ayuda del Departamento de Policía de Anaheim.

Los detectives que investigan el crimen dijeron que el ataque podría estar relacionado con pandillas y no especificaron si existía alguna conexión entre Juárez y la joven de 15 años.

El homicidio de la joven está en curso por las autoridades de Costa Mesa.

Si alguna persona tiene información que pudiera ayudar en las investigaciones, puede comunicarse con el detective Peralta al 714-754-5039, o con el investigador Molina al 714-754-5694.

