Dos muertos y seis heridos por disparos en el centro de Los Ángeles

Dos personas fallecieron y seis más resultaron heridas por un tiroteo masivo que se desató tras una fiesta en la madrugada de este lunes en el centro de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que los disparos ocurrieron cerca de la 1:00 a.m. de este lunes en el área de 14th Place y Griffith Avenue.

Las autoridades comunicaron que en el área se estaban desarrollando varias fiestas en ese momento.

Cerca de las 11:00 p.m. de este domingo, durante un patrullaje, los oficiales del LAPD vieron a una persona entrar al recinto donde se sospecha que se estaba llevando a cabo una fiesta no autorizada.

Conforme a un folleto, se realizó una fiesta posterior no oficial para los asistentes del festival de música Hard Summer, llamada “Way After You Go Hard” – Afterparty Día 2″. El festival tuvo lugar durante el fin de semana en Hollywood Park, que está junto al SoFi Stadium.

La fiesta contó con la participación de más de 50 individuos, pero fue clausurada por los oficiales, que también evacuaron el establecimiento. Una persona fue arrestada por posesión de un arma.

Horas después, efectivos policiales regresaron al área ante denuncias de un tiroteo y encontraron a ocho personas con heridas de disparo.

Los detalles precisos del evento son escasos, pero se ha confirmado que un hombre murió en el lugar de los disparos, mientras que una mujer de 52 años fue trasladada a un hospital, donde falleció horas después.

Seis personas adicionales resultaron heridas por balas en el tiroteo, con dos en estado crítico. El LAPD indicó que algunas fueron llevadas al hospital en ambulancia, mientras que otras acudieron al centro médico por sus propios medios. Las víctimas tienen entre 26 y 62 años.

Judner Derisso identificó a su hijo, Gregory Derisso, de 29 años, como una de las víctimas mortales del tiroteo.

En un primer momento, no fue evidente si los disparos ocurridos durante la reunión en la madrugada de este lunes estaban asociados a la fiesta que se había interrumpido horas antes.

Actualmente, las autoridades no han identificado la causa de los disparos y no han confirmado si hay personas arrestadas en conexión con el tiroteo.

