Dueño de restaurante de Los Ángeles enfrenta posible deportación tras ser detenido por ICE

El dueño y chef guatemalteco de un popular restaurante del sur de Los Ángeles está en peligro de ser deportado después de haber sido arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La mañana del sábado 9 de mayo, el chef Carlos Lool fue detenido por agentes de inmigración enmascarados.

“Esto es desgarrador. Para todas las personas a las que ICE les ha arrebatado a un familiar o a un ser querido, es muy triste y muy humillante“, declaró la socia y novia de Lool, Jenna Lawrence, en una entrevista con la cadena ABC.

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De acuerdo con Lawrence, los agentes de ICE los siguieron mientras recogían suministros para un evento de catering que tenían programado para el fin de semana.

“Lo sacaron a la fuerza del automóvil. Lo tenían en el suelo. (A mí) me agarraron a la fuerza, sacaron sus armas y se lo llevaron“, relató la pareja y socia de Lool.

El chef Carlos Lool es muy conocido por sus clientes en Hyde Park. Es reconocido por sus platillos en La Granja Rotisserie, así como por los años que ha sido mentor de jóvenes chefs en el área sur de Los Ángeles.

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Lool tiene antecedentes penales en Connecticut que datan de hace unos 30 años, por un delito por el que cumplió una condena.

“Pensar que no va a estar aquí cuidando de todo lo que soñaba con construir en este país es simplemente devastador“, expresó Lawrence.

La novia de Lool dijo que la investigación comenzó después de que un antiguo empleado denunciara el restaurante a las autoridades, alegando que había un arma dentro del local, lo que constituía una violación de la libertad condicional de Lool.

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De acuerdo con Lawrence, la posesión del arma era con el simple propósito de protección en el restaurante.

“Vivimos en un barrio peligroso. Nos han robado. Constantemente hay personas rompiendo ventanas y saltando la valla”, explicó.

Sin embargo, tras el arresto de Lool por los agentes federales de inmigración y con el riesgo de enfrentar una deportación, tanto Lawrence como los empleados del restaurante tienen incertidumbre sobre lo que el futuro les depara.

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“Él ha estado en este país, sus hijos viven aquí. Es demasiado y resulta abrumador, y no tiene ropa, ni teléfono celular, ni ordenador. Nosotros tenemos un negocio. Nos estamos hundiendo cada vez más porque lo van a deportar”, declaró Lawrence.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido ningún comunicado sobre la situación migratoria de Lool y si es inminente que sea deportado.

No queda claro si el dueño y chef del restaurante del sur de Los Ángeles tendrá alguna comparecencia ante un juez de inmigración para así evitar la deportación de Estados Unidos.

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