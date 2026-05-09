ICE detiene por error a joven en el Bronx, denuncia que lo dejaron golpeado en parque

Jeury Concepcion, un joven de 19 años nacido en Nueva York, denunció haber sido detenido por error durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Bronx.

El incidente, que quedó registrado en videos grabados con teléfonos móviles, terminó con el adolescente herido en la cabeza y posteriormente abandonado en un parque por los agentes, según su testimonio.

Jeury Concepcion told News 12 that he was on his way to get a haircut with a friend when they noticed they were being followed. Moments later, he says ICE agents began chasing him before arresting him.



He believes the incident was a case of mistaken identity.#dhs #ice pic.twitter.com/0MMmyW6s5V — Natalie Hernandez (@nataliehertv) May 8, 2026



Concepcion fue interceptado el miércoles por la tarde cerca de la intersección de Gun Hill Road y Hull Avenue, en el vecindario de Norwood, en el Bronx. Las imágenes difundidas muestran a varios agentes federales persiguiéndolo y derribándolo frente a una peluquería de Hull Avenue.

ICE detiene a Concepcion en el Bronx

En uno de los videos se observa a un agente acercándose con el arma desenfundada mientras Concepcion permanece en la zona. De acuerdo con el relato del joven, varios agentes le ordenaron detenerse, lo tiraron al suelo y lo esposaron durante el operativo.



Otra grabación muestra a los agentes levantando al joven esposado mientras sangraba de la cabeza. Posteriormente, fue empujado contra un automóvil antes de ser introducido en el vehículo oficial.

Testigos del operativo aseguraron que el joven repetía que era ciudadano estadounidense mientras era inmovilizado por los agentes.

ICE admitió la confusión

Concepcion declaró a NBC New York que durante el trayecto los agentes le pidieron su identificación y su teléfono móvil. Según explicó, fue entonces cuando se dieron cuenta de que habían confundido su identidad.

“Me dijo que lo sentía, que me había confundido con otra persona y que no volvería a pasar, y que no quería que pensara que lo habían hecho ellos”, relató Concepcion.

“Y yo le dije que iba a denunciarlos”, afirmó el joven.

El joven afectado aseguró que los agentes lo dejaron posteriormente en un parque que no conocía, todavía ensangrentado y golpeado. Más tarde logró reencontrarse con su madre, quien lo llevó a un hospital para recibir atención médica.

Según contó a NBC New York, sufrió una conmoción cerebral y necesitó puntos de sutura en la cabeza tras el encuentro con los agentes federales.

Familia de Jeury Concepcion exige investigación

La familia de Jeury Concepcion pidió una investigación sobre lo ocurrido y sostuvo que todo se trató de una confusión de identidad durante el operativo de ICE en Nueva York.

El caso se da en en medio de las discusión sobre las acciones migratorias en la ciudad. El llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, advirtió previamente sobre un posible incremento de agentes de inmigración en Nueva York, mientras que en el ámbito estatal se analiza una iniciativa impulsada por la gobernadora Kathy Hochul para restringir la colaboración local con operativos federales de inmigración.

Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró el jueves que actualmente no existe intención de desplegar una oleada de agentes federales en el estado.

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