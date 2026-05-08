Hechos de la semana en inmigración: amenaza de deportaciones, pero ¿hay planes para otorgar Green Card a indocumentados?

Con el cambio de estrategia de ICE y CBP a operativos más “discretos” aunque igualmente dañinos, el zar de la frontera, Tom Homan, aclaró que ni por un minuto piensen que el gobierno de Trump abandonará su promesa de deportaciones masivas.

Homan parece referirse a que todo parece estar en calma, pero lo que se avecina es una tempestad, sobre todo ahora que a ICE y a CBP le llueven multimillonarios fondos precisamente dirigidos a detenciones y deportaciones.

El DHS asegura que el año pasado deportaron a 605,000 inmigrantes, aunque otros cálculos aseguran que fueron cerca de medio millón. Igualmente, el gobierno de Trump dice que 1.9 millones de inmigrantes se autodeportaron.

El caso es que Trump prometió deportar a un millón de inmigrantes cada año y se ha impuesto la cuota de 1,000 arrestos diarios, sin importar el desvío de fondos y personal de áreas vitales del gobierno, sobre todo de seguridad pública, a realizar labores migratorias, lo cual compromete la seguridad nacional.

Y la estrategia persiste a pesar de los sondeos de opinión que rechazan abrumadoramente la política migratoria de Trump diciendo que es excesiva y “va demasiado lejos”.

Pero Homan, en la Expo de Seguridad Fronteriza en Phoenix, lanzó serias advertencias.

“Si creen que la cifra histórica del año pasado es buena, esperen a que llegue el año que viene, cuando tendremos 10,000 agentes más en la frontera. Todavía no han visto nada… Este año va a ser un buen año. Se avecinan deportaciones masivas”, declaró el funcionario.

Aunque la mayor parte de los detenidos y deportados no tiene historial delictivo violento, eso poco importa para el gobierno de Trump pues según Homan hay que “enviar un mensaje al mundo entero” de que no se tolerará la inmigración sin documentos.

“No me importa cuánto tiempo lleves aquí; si entraste ilegalmente a este país, hiciste trampa. Engañaste al sistema”, afirmó Homan.

¿Trump considerando green cards para algunos indocumentados?

No obstante, en entrevista con CBS News, el zar fronterizo afirmó que hay “discusiones” entre Trump y su gabinete sobre la idea de conceder green cards a ciertos indocumentados.

“Sé que el presidente está hablando con varios miembros de su gabinete. Se están llevando a cabo conversaciones. Participo en algunas y en otras no, pero no voy a adelantarme al presidente en este asunto”, le dijo Homan al corresponsal de inmigración de CBS, Camilo Montoya-Galvez.

El periodista le preguntó a Homan si consideraría alguna vía de legalización para los inmigrantes que no tienen historial delictivo y que respetan la ley, incluidos los “dreamers”.

Homan habló de las presuntas “conversaciones”, pero no ofreció detalles adicionales.

El gobierno de Trump está deslegalizando a la mayor cantidad posible de inmigrantes cancelando programas como el TPS, el parole humanitario, minando las leyes de asilo, y cancelando DACA para los “dreamers”.

De hecho, la batalla legal contra DACA no se dilucida todavía, pero unos 174 “dreamers” fueron deportados entre enero y septiembre de 2025. De otra parte, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) falló que tener DACA no frena automáticamente un proceso de deportación. Y los retrasos en la renovación de DACA han dejado a muchos sin empleo y sin protección ante una posible detención y deportación.

En el pasado Trump habló de la necesidad de los agricultores de contar con la mano de obra de los trabajadores agrícolas. Se calcula que hay 2.5 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, el 70% son inmigrantes, y aproximadamente 45% son indocumentados.

Pero la maquinaria de detenciones y deportaciones del propio Trump ha dejado a esos agricultores sin su mano de obra.

La Opinión informó que “si el presidente Trump quisiera impulsar una regularización de inmigrantes a través del Congreso, el único proyecto bipartidista es la llamada Ley Dignidad, presentada por la representante María Elvira Salazar (Florida)”. “El proyecto, sin embargo, no ha logrado avanzar en el Congreso“, agregó el diario.

ICE y CBP siguen llenando sus arcas con millones de dólares para detenciones y deportaciones

La Opinión informó que “los comités Judicial y de Seguridad Nacional del Senado, liderados por republicanos, publicaron su propuesta legislativa del proyecto de ley de Reconciliación de $72 mil millones de dólares para financiar a ICE y a CBP hasta 2029”.

Esta estrategia permite a los republicanos aprobar medidas por mayoría simple y no con los 60 votos que superan un bloqueo, lo cual quiere decir que no requieren del apoyo de los demócratas que exigen cambios en la forma en que se conducen los agentes migratorios. Exigen además salvaguardas que garanticen la rendición de cuentas de parte de los agentes que hasta ahora actúan con total impunidad.

La Opinión desglosó los fondos: $38,200 millones para ICE; $26,100 millones para CBP; $5,000 millones para deportaciones;

$1,500 millones de dólares para acciones judiciales del Departamento de Justicia; y nada menos que $1,000 millones para el nuevo salón de baile de Trump en la Casa Blanca.

Pero no hay fondos para supervisar los abusos contra inmigrantes

La Opinión indicó que “la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes (OIDO) ha sido cerrada, eliminando un mecanismo independiente para que los migrantes denuncien mala conducta, uso excesivo de la fuerza y violaciones a sus derechos” en los centros de detención de ICE y CBP. La oficina solamente contaba con 5 empleados, una reducción del 96% de su personal, explicó el diario.

El cierre se da en un momento neurálgico por el alza en las denuncias de abuso en los centros de detención así como el incremento en las muertes bajo custodia federal.

Latinos serían los más afectados si se elimina la ciudadanía por derecho de nacimiento

El Brennan Center for Justice analizó los escritos de ‘amigo del tribunal’ en el caso de la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento pendiente ante la Corte Suprema, y concluyó que los latinos serían el sector más afectado por dicha política pública.

“Un estudio que aparece en los escritos reveló que, a corto plazo, las comunidades latinas terminarían representando casi el 80 por ciento de todos los ‘nacimientos no autorizados’, es decir, nacimientos de padres indocumentados”.

Se crearía “lo que la organización LatinoJustice PRLDEF y otros 22 grupos han descrito como un “sistema de inmigración racializado”, donde las personas latinas serían mayormente relegadas a una clase social más baja, debido a su falta de ciudadanía. Sin ciudadanía, estos niños no podrían gozar de los derechos y las protecciones legales fundamentales, como las protecciones contra la deportación, garantías que cobran especial importancia a medida que la administración Trump acelera y recrudece sus agresivos intentos de deportar a las personas no ciudadanas”.

“Tampoco podrían recibir los beneficios de numerosos programas y servicios federales y estatales, según un escrito presentado por un grupo de gobiernos y líderes locales. Por ejemplo, no podrían participar en los programas federales de seguro médico como Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por su sigla en inglés)”.

Cita de la semana:

“Todavía no han visto nada… Vienen deportaciones masivas”, declaró el zar fronterizo Tom Homan al tiempo que, informó, según La Opinión “que unos 7,000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya comenzaron a ser desplegados en cerca de 40 estados y que otros 3,000 se encuentran en entrenamiento”.