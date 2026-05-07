Alerta: ICE aumentaría en 387% precio de petición para bloquear temporalmente una deportación

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) propuso aumentar de $155 a $755 la tarifa del Formulario I-246, utilizado por personas con orden final de deportación o remoción que solicitan una suspensión temporal de su expulsión del país. La medida fue publicada este 7 de mayo en el Registro Federal y representa un incremento de 387%, uno de los ajustes más drásticos planteados recientemente en trámites asociados con procesos migratorios discrecionales.

El Formulario I-246 permite pedir un “stay of removal”, una figura mediante la cual ICE puede aplazar temporalmente la ejecución de una deportación. Aunque no elimina la orden de expulsión ni otorga estatus migratorio, suele convertirse en una herramienta clave para personas que enfrentan circunstancias humanitarias, problemas médicos, procesos pendientes o situaciones familiares complejas mientras intentan evitar una salida inmediata de Estados Unidos.

Este formulario ha funcionado como una herramienta temporal para personas que enfrentan circunstancias humanitarias o procesos pendientes mientras intentan evitar una deportación inmediata. Un aumento de esta magnitud podría generar preocupaciones sobre el acceso real a este tipo de alivios administrativos, especialmente para inmigrantes con recursos económicos limitados.

Según el documento oficial, el DHS argumenta que la tarifa actual no ha sido modificada desde 1989 y ya no cubre los costos reales de adjudicación. La agencia asegura que el nuevo valor busca recuperar gastos administrativos, laborales, tecnológicos y de revisión asociados con el análisis de cada solicitud. ICE calcula que procesar cada petición cuesta aproximadamente $755 dólares.

En el texto, el DHS afirma que los contribuyentes estadounidenses no deberían financiar procesos solicitados por personas que ya tienen órdenes finales de deportación y permanecen en el país de manera irregular. La agencia sostiene que estas solicitudes corresponden a actos discrecionales del gobierno y no a un derecho automático del inmigrante.

Las solicitudes de suspensión de deportación suelen utilizarse en momentos de alta vulnerabilidad para los inmigrantes. La posibilidad de que se presente un cambio tarifario tan amplio podría modificar la manera en que muchas personas enfrentan sus procesos migratorios y planifican sus opciones legales.

El giro económico detrás del posible aumento al Formulario I-246

Datos incluidos en la propuesta muestran que ICE recibió 3,745 pagos relacionados con el Formulario I-246 durante el año fiscal 2025. Con el nuevo costo, el gobierno estima recaudar aproximadamente $2 millones adicionales por año entre 2026 y 2027.

El documento también deja ver un cambio de enfoque dentro de la política migratoria federal. En lugar de presentar el trámite como un mecanismo humanitario o administrativo, la propuesta enfatiza conceptos como recuperación total de costos, reducción de subsidios públicos y prevención de incentivos a la inmigración irregular. Ese lenguaje podría anticipar futuros incrementos en otros beneficios migratorios administrados por DHS y USCIS.

El debate no se limita al monto de la tarifa. También plantea preguntas sobre acceso efectivo a mecanismos de alivio migratorio para personas que muchas veces enfrentan procesos complejos, limitaciones económicas y barreras legales importantes.

La propuesta permanecerá abierta a comentarios públicos hasta el 6 de julio antes de que DHS decida si adopta definitivamente el aumento. De entrar en vigor, el cambio impactaría especialmente a inmigrantes bajo supervisión de ICE que buscan ganar tiempo adicional mientras resuelven procesos judiciales, peticiones familiares, emergencias médicas u otras circunstancias extraordinarias relacionadas con su permanencia en Estados Unidos.

(*) Héctor Quiroga es abogado de inmigración de Quiroga Law Office, PLLC, una firma de abogados ubicados en Washington, Nevada y México.?