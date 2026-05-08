ICE libera a los padres de Kevin González, se reencontrarán con su hijo en México; el joven tiene cáncer terminal

Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya, padres de Kevin González, fueron liberados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tras permanecer varios días detenidos en el centro de detención Florence, en Arizona.

La pareja cruzó este 8 de mayo por la frontera de Nogales y se prevé que este mismo viernes llegue a Durango para reunirse con su hijo, quien enfrenta cáncer de colon en etapa 4.

La liberación ocurrió luego de que un juez migratorio ordenara el 7 de mayo la deportación expedita del matrimonio mexicano, con el objetivo de que pudieran regresar a México y estar nuevamente con su hijo Kevin.

“Lo quiero mucho”, expresó Ramírez Amaya en declaraciones a Telemundo Arizona, en un mensaje dirigido a su hijo.

Kevin González enfrenta cáncer de colon en fase 4

Kevin González fue diagnosticado en enero pasado con cáncer de colon en etapa 4. De acuerdo con los médicos, la enfermedad se ha extendido por todo su cuerpo y ya no existen opciones de tratamiento. El pronóstico médico indica que el tiempo de vida del joven es limitado.

Pro primeras vez las cámaras de UNIVISIÓN vieron a los padres de Kevin González, el joven que sufre de cancer terminal, ambos padres se miraban cansados pero felices porque después de tanto tiempo detenidos en Arizona podrán ver a su hijo ; pic.twitter.com/S8hHYVusfH — OscarGOMEZ🌵Desierto (@OscarGomez85102) May 8, 2026

Kevin nació en Estados Unidos y permanecía en Chicago mientras recibía atención médica. Sus padres intentaron obtener visas humanitarias para poder acompañarlo y cuidarlo durante el proceso de la enfermedad, pero las solicitudes fueron rechazadas.

Ante la negativa, el 14 de abril, Isidoro y Norma decidieron cruzar la frontera de manera irregular, pero agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los detuvieron y posteriormente fueron trasladados al centro de detención del ICEen Florence, en Arizona, donde permanecieron cerca de tres semanas.

Kevin regresó a México

Mientras sus padres seguían detenidos, Kevin regresó a México, tomó esa decisión porque se quiere despedir de su familia y antes de que se se deteriorara aún más sus condiciones médicas, lo que le haría imposible viajar.

En México, Kevin está bajo el cuidado de su abuela, Virginia Amaya, en Durango. Desde entonces, el joven esperaba la resolución de su caso migratorio con la esperanza de reencontrarse con ellos.

Kevin González is only 18. He is suffering from stage 4 colon cancer and has days to live. He’s desperate to spend his last moments with his parents, but ICE detained his mom and dad after they tried to seek humanitarian asylum.



This is the total cruelty of Trump’s mass… — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) May 6, 2026

“Ya pronto vas a abrazar a tus padres, mijo”, le dijo emocionada su abuela tras conocer la decisión judicial, de

Virginia Amaya señaló que la familia presentó informes médicos para intentar obtener el visado humanitario. “La mamá necesitaba estar con él”, comentó.

Por su parte, Marcos Moreno, cónsul de México en Nogales, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores brindó apoyo al caso y confirmó que la prioridad era lograr el reencuentro familiar.

“Hoy llegarían a su casa en Durango”, declaró Moreno. “El plan es que hoy lleguen a reunirse con Kevin, esa es la prioridad número uno y así será”.

Gobierno de EE.UU. señaló antecedentes migratorios

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Isidoro González Avilés tenía antecedentes criminales y ya había sido expulsado previamente del país. Las autoridades también indicaron que Norma Anabel Ramírez Amaya contaba con deportaciones anteriores.

Además, señalaron que la pareja no solicitó visas humanitarias, sino visas B1/B2, las cuales fueron negadas debido a su historial migratorio.

A pesar de su estado de salud, Kevin González se mostró optimista tras conocer que podrá reencontrarse con sus padres.

“Estoy muy contento”, expresó el joven mientras permanece en casa de su abuela en Durango, donde ha esperado la llegada de sus padres.

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