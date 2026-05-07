ICE detiene a padres en Austin y frustra fiesta de 16 años de su hija Cindy Cortez

Cindy, tenía todo listo para celebrar sus 16 años, cuando horas antes de la fiesta, sus padres fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y la celebración planeada con un año de anticipación se vio intempestivamente suspendida.

El arresto de los padres de Cindy se registró en Austin, el pasado sábado 2 de mayo, misma fecha en que tenía lista su fiesta de cumpleaños, que con muchas ilusiones y apoyo de su familia, había organizado, pero ese días los momentos de felicidad se convirtieron en una pesadilla, para ella y su familia.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, César Cortez y Cindy Landero, padres de la cumpleañera, fueron arrestados por agentes migratorios, mientras la adolescente que comparte el nombre con su madre regresaba a casa después de arreglarse el cabello y maquillarse para su celebración.

Adolescente fue esposada durante el operativo migratorio

Cindy relató que presenció la detención de sus padres e intentó acercarse a su madre durante el procedimiento, momento en el que fue esposada por los agentes.

En una campaña de recaudación en GoFundMe, la joven escribió: “No tenían derecho; justo antes de mi gran día se llevaron a las personas más importantes para mí”.

También aseguró que fue esposada “solo por intentar llegar” hasta su madre y que los oficiales “fueron agresivos”.

Padres detenidos en centros separados y estado de salud

Tras el arresto, ambos padres fueron trasladados a centros de detención distintos, lo que ha dificultado la comunicación familiar y el seguimiento de su situación migratoria.

La familia expresó preocupación por la salud del padre, quien padece prediabetes y presión arterial alta, y señaló que no tendría acceso a sus medicamentos durante su detención.

Desde un centro de detención, la madre describió que vivió el momento con “pánico”, al ver cómo se realizaba el operativo justo antes de la celebración que habían preparado durante un año.

Fiesta de 16 años quedó suspendida tras la detención

Cindy había planeado una celebración temática “como una fiesta de princesas”, con vestido grande, decoración completamente rosa y un pastel especial para compartir con su familia.

Tras lo ocurrido, la adolescente decidió posponer su fiesta de 16 años, aunque mantiene la intención de realizarla en una fecha posterior.

Hermana mayor asumió el cuidado de cinco menores

Después de la detención, la hija mayor de la familia, Jamie, de 22 años, dejó sus actividades universitarias en Dallas y regresó a Austin para hacerse cargo de sus cinco hermanas menores.

En entrevista con Telemundo, explicó que tomó la decisión porque ahora es “todo lo que tienen” las niñas mientras sus padres permanecen bajo custodia migratoria.

Un abogado migratorio consultado por el medio calificó el caso como “inusual” y señaló que no es frecuente que ambos padres sean arrestados dejando a cinco menores sin su cuidado.

Campaña en GoFundMe para apoyo legal y gastos básicos

La familia abrió una campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir gastos legales y necesidades básicas derivadas del caso.

Cindy explicó que la campaña también busca recuperar el dinero que sus padres habían reunido para la fiesta y apoyar el proceso legal para su posible reunificación familiar.

Hasta el momento, la colecta ha reunido $14,375 dólares de una meta de $15,000 dólares, con 441 donantes.

Cindy/GoFundMe

Difusión en redes y cambio de planes

En redes sociales circularon imágenes del salón decorado para la celebración, con temática rosa y todo preparado para el evento.

Finalmente, tras la detención, la familia realizó una reunión pequeña en un parque en lugar de la fiesta originalmente planeada.

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