Sujeto presuntamente armado muere en tiroteo con policías de Los Ángeles

Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) mataron a balazos a un sujeto que presuntamente estaba armado, la tarde de este miércoles en el área de North Hills.

Las autoridades dijeron que, aproximadamente a las 5:20 p.m., oficiales respondieron a dos llamadas de miembros de la comunidad que informaban la presencia de un hombre que se encontraba en posesión de un arma y sobre un asalto con un arma mortal.

Según los informes, el sospechoso armado se encontraba amenazando a otra persona con una botella y una pistola.

Cuando los oficiales llegaron al área del Freeway 405 y Parthenia Street, encontraron al hombre armado, a quien confrontaron, y en un momento se produjeron los disparos.

El sospechoso fue alcanzado por los disparos de los oficiales, y fue trasladado por los servicios médicos de emergencia a un hospital local, donde determinaron que había fallecido, según informó el capitán del LAPD, Mike Bland.

Las autoridades dijeron que los investigadores recuperaron un arma de fuego en el lugar donde ocurrió la balacera.

El capitán del LAPD aseguró que ninguno de los oficiales involucrados en el tiroteo ni ninguna otra persona, salvo el sospechoso, resultó herido durante el enfrentamiento armado.

No estaba claro si el sospechoso tuvo la oportunidad de accionar el arma de fuego que tenía en su poder en contra de los oficiales de policía.

La investigación sobre este tiroteo se mantiene en curso.

Este martes, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, declaró ante la Comisión de Policía que este año se habían incrementado en un 50% los tiroteos en los que estaban involucrados oficiales de la corporación.

