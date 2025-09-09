Policía de Los Ángeles encuentra un cadáver dentro de un Tesla confiscado y registrado a nombre del cantante D4vd

Un cuerpo en descomposición fue encontrado dentro de un vehículo Tesla, presuntamente registrado a nombre del popular cantante neoyorquino D4vd, varios días después de que fuera abandonado y llevado a un depósito de grúas de Los Ángeles.

La policía hizo el sombrío descubrimiento en el depósito municipal de Hollywood el lunes por la tarde, después de que los trabajadores reportaran un olor fétido proveniente del vehículo eléctrico.

El Tesla 2023 está registrado a nombre de David Anthony Burke, el nombre real del artista de 20 años de “Romantic Homicide” nacido en Queens, informó ABC7.

La identidad de la víctima no se ha dado a conocer, y los restos humanos fueron encontrados dentro de una bolsa en el maletero delantero del Tesla, informó la policía.

A decomposing body was found inside a Tesla impounded at a Hollywood tow yard registered to d4vd. The singer is currently on tour. pic.twitter.com/ZRE1E7LCui — The Lie Lamaa 🏹 (@BhaktBusters) September 9, 2025

El auto, con matrícula de Texas, había sido remolcado al depósito tras ser reportado como abandonado en Hollywood Hills hace aproximadamente cinco días, según los investigadores.

Durante ese tiempo, D4vd ha estado compartiendo publicaciones regularmente con sus 2 millones de seguidores en Instagram.

Actualmente se encuentra en plena gira mundial y tiene programado un concierto en Minneapolis el martes por la noche, con una parada en Los Ángeles a finales de este mes.

Los representantes del músico aún no han hecho comentarios sobre la investigación.

