Identifican a sospechoso de matar a niño en gasolinera de Los Ángeles

Las autoridades identificaron este jueves al sospechoso que es buscado por el tiroteo en el que falleció un niño de 13 años la noche del sábado 23 de agosto en una estación de servicio de Pico Rivera, en el condado de Los Ángeles.

Andrés Adán Chávez fue identificado por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) como el sujeto que supuestamente disparó y mató a Saith Israel Toledo Méndez, quien estaba en la gasolinera 76 mientras esperaba a que su madre terminara su turno de trabajo.

En conferencia de prensa, el sheriff Robert Luna solicitó la colaboración de la comunidad para localizar al presunto responsable de la muerte del hispano de 13 años.

Sigue leyendo: Niño de 13 años muere de balazo en gasolinera de Los Ángeles

El LASD dijo que Chávez es sospechoso alegando que se encontraba en el asiento trasero de un automóvil sedán de cuatro puertas de color marrón que llegó a la estación de servicio y se estacionó momentos antes de los disparos.

Las autoridades dijeron que el incidente se reportó poco después de las 11:30 p.m. del sábado en la estación de servicio 76 en la cuadra 8800 de Whittier Boulevard, entre Paramount Boulevard y Rosemead Boulevard, en Pico Rivera.

Los servicios de emergencia que acudieron al lugar determinaron que el joven hispano había fallecido en el lugar del tiroteo.

Sigue leyendo: Detenido en Perú el presunto asesino de su esposa en Los Ángeles

El sheriff Luna dijo que el conductor descendió del automóvil y comenzó a hablar con Clara, la madre del niño, en la ventanilla de servicio.

De acuerdo con Luna, Saith Israel estaba esperando en el auto de su madre a que terminara su turno laboral, pero entró a la oficina para hablar con ella. Momentos después, el menor salió y pasó junto a Chávez, quien había bajado del sedán y se encontraba cerca de la oficina.

“Sin provocación, Chávez sacó un arma de fuego, dio varios pasos hacia Saith y le disparó a quemarropa“, expresó Luna.

Sigue leyendo: Posible secuestro de dos niños hispanos en Los Ángeles

La madre del pequeño observó cómo el pistolero le disparaba a su hijo por la espalda sin que hubiera motivo alguno.

Luna dijo que, tras la caída de Saith, el sospechoso presuntamente se paró sobre él y le disparó varias veces más antes de huir hacia una zona residencial cercana.

El conductor del automóvil color marrón y una pasajera permanecieron en el lugar, fueron interrogados y puestos en libertad a la espera de una investigación más exhaustiva.

Sigue leyendo: Capturado en Los Ángeles individuo relacionado con crimen en Washington

Luna ofreció disculpas por ofrecer en la conferencia de prensa los detalles relacionados con el incidente con la presencia de la madre de Saith y de otros familiares, pero dijo que había hablado el asunto con Clara, quien no dio declaraciones.

“Estamos aquí por dos razones. Primero, para buscar justicia para Saith y su familia. Segundo, para sacar de nuestras calles a este individuo violento que cometió este acto tan cobarde”, agregó el sheriff del condado de Los Ángeles.

Las autoridades describieron a Méndez como un niño que tenía un futuro prometedor, cuya vida fue arrebatada prematuramente. Era uno de cinco hijos de Clara y disfrutaba de los videojuegos y de jugar al baloncesto con sus amigos.

Sigue leyendo: Muerte trágica en tienda 7-Eleven de Los Ángeles

Si alguna persona tiene información relacionada con el tiroteo o sobre el paradero de Andrés Adán Chávez, puede llamar a la Oficina de Homicidios del LASD al 323-890-5500.

Si se desea presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

Sigue leyendo:

· Autoridades investigan ola de saqueos a tiendas en Los Ángeles

· Operativo policial en Los Ángeles debido a alerta de explosivos

· Encuentran cuerpo calcinado tras incendio de vegetación en Los Ángeles