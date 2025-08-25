Niño de 13 años muere de balazo en gasolinera de Los Ángeles

Un niño de 13 años falleció de un balazo la noche del sábado en una estación de servicio en el condado de Los Ángeles mientras esperaba a que su madre terminara su turno de trabajo, por un pistolero que es buscado por las autoridades,

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) informó que el incidente ocurrió aproximadamente a las 11:45 p.m. de este sábado en la estación de servicio 76, en la cuadra 8800 de Whittier Boulevard, en la ciudad de Pico Rivera.

#LASD Homicide Bureau Responding to a Shooting Death Investigation, 8800 block of Whittier Blvd., #PicoRiverahttps://t.co/HTSrqc3cP4 pic.twitter.com/d6r7lNrLf7 — LA County Sheriffs (@LASDHQ) August 24, 2025

Las autoridades describieron a la víctima únicamente como un niño de 13 años, quien falleció en el lugar del tiroteo. No se proporcionó su identidad por su condición de menor de edad.

Sigue leyendo: Sospechoso hispano en Perú vinculado al crimen de su esposa en Los Ángeles

El teniente Michael Modica dijo que los detectives tenían pocos detalles en relación con el pistolero, quien escapó después de cometer el tiroteo.

“Estamos en las primeras etapas de la investigación. Solo puedo decir que escapó a pie del lugar donde fue visto por última vez; no parecía haber habido robo, discusión ni nada similar“, dijo el oficial.

“Sabemos por las imágenes de vigilancia que corrió hacia el oeste desde la gasolinera y luego hacia el norte“, agregó.

Sigue leyendo: Posible secuestro de dos niños hispanos en Los Ángeles

De acuerdo con el teniente Modica, se cree que el menor se encontraba en la estación de servicio porque esperaba a que saliera de trabajar un familiar.

“Se queda en la zona mientras su pariente trabaja. Se queda esperando a que su pariente salga del trabajo”, agregó.

En el lugar se encontraba un automóvil Toyota Camry dorado que presuntamente está relacionado con el tiroteo.

Sigue leyendo: Capturado en Los Ángeles individuo relacionado con crimen en Washington

Vecinos de Pico Rivera expresaron su preocupación por el tiroteo que ocurrió el jueves en otra estación de servicio en Washington Boulevard, cerca de Passons Boulevard, a unas dos millas de distancia.

Los detectives consideraron que no hay pruebas que determinen que los dos incidentes puedan estar relacionados, mientras que los pistoleros de ambos tiroteos siguen prófugos.

“Por el momento, no hay información adicional“, agregó el LASD.

Sigue leyendo: Muerte trágica en tienda 7-Eleven de Los Ángeles

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación de este caso, puede llamar a la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles al 323-890-5500.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

Sigue leyendo:

· Autoridades investigan ola de saqueos a tiendas en Los Ángeles

· Operativo policial en Los Ángeles debido a alerta de explosivos

· Encuentran cuerpo calcinado tras incendio de vegetación en Los Ángeles